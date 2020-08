Δεν έχουν τέλος οι καταγγελίες για ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά στο Χόλιγουντ. Αυτή τη φορά τη «σκυτάλη» πήρε η 46χρονη αμερικανίδα ηθοποιός, Rose McGowan, η οποία κατηγορεί τον ελληνικής καταγωγής, βραβευμένο με Όσκαρ συγγραφέα – σκηνοθέτη, Alexander Payne. Μέσα από ένα tweet της τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2020, η 46χρονη ηθοποιός αποκάλυψε το περιστατικό με τον 59χρονο Payne κατά το οποίο ισχυρίζεται ότι την εκμεταλλεύθηκε όταν εκείνη ήταν μόλις 15 χρόνων.

«Alexander Payne. Με κάθισες κάτω και έπαιξες μία soft-core αισθησιακή ταινία που σκηνοθέτησες για το Showtime, υπογράφοντας με διαφορετικό όνομα. Ακόμα θυμάμαι το διαμέρισμά σου στο Silverlake. Είσαι πολύ ευκατάστατος. Με άφησες μετά σε μία γωνία του δρόμου. Ήμουν 15», έγραψε η ηθοποιός που πρωταστάτησε του κινήματος #metoo.

Alexander Payne. You sat me down & played a soft-core porn movie you directed for Showtime under a different name. I still remember your apartment in Silverlake. You are very well-endowed. You left me on a street corner afterwards. I was 15. pic.twitter.com/mVqiN4S9NW

— Rose McGowan (@rosemcgowan) August 17, 2020