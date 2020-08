Red Hot Chili Peppers Jack Sherman: “Ήταν ένας μοναδικός τύπος και τον ευχαριστούμε για όλες τις ωραίες στιγμές, για τις άσχημες στιγμές και όλα τα ενδιάμεσα. Ειρήνη στην πλατφόρμα του Boogie” έγραψε το συγκρότημα στους επίσημους λογαριασμούς του στα social media. O Τζακ Σέρμαν συμμετείχε στο πρώτο άλμπουμ των Peppers. Εντάχθηκε στην μπάντα το 1984 για τις ανάγκες της πρώτης τους περιοδείας στις ΗΠΑ, ενώ συνέγραψε και τραγούδια για το δεύτερο άλμπουμ τους. “Θέλουμε να του ευχηθούμε καλό ταξίδι στους κόσμους που υπάρχουν πέρα από αυτόν” ανέφεραν επίσης, ενώ τον χαρακτήρισαν “ένα σημαντικό αλλά ξεχασμένο κομμάτι” της ιστορίας τους. Η αιτία του θανάτου δεν έχει ανακοινωθεί.

