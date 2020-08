Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στα κοινωνικά δίκτυα η επιλογή της Adele να φορέσει μπικίνι Τζαμάικα. Η τραγουδίστρια κατηγορήθηκε για cultural appropriation, για μία φωτογραφία της με μαγιό για το Σαββατοκύριακο του καρναβαλιού στο Νότινγκ Χιλ. Η διοργάνωση επρόκειτο να πραγματοποιηθεί μεταξύ 30 και 31 Αυγούστου, αλλά ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Είναι η πρώτη φορά που το θρυλικό καρναβάλι δεν θα γίνει εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια.

Στη φωτογραφία η Adele φορά το πάνω μέρος ενός μπικίνι με τη σημαία της Τζαμάικα, έχοντας τα μαλλιά της πλεγμένα σε «μπαντού» κοτσιδάκια. Η πόζα της με μαγιό έκανε πολλούς να σχολιάσουν για ακόμη μια φορά την αισθητή απώλεια κιλών της διάσημης τραγουδίστριας, αλλά οι περισσότεροι εστίασαν στη σημαία της Τζαμάικα και τα μαλλιά της, κατηγορώντας την πως εκμεταλλεύεται πολιτιστικά στοιχεία για ένα καρναβάλι.

«Το στιλ μαλλιών των μαύρων δεν είναι για να το κλέβουν λευκοί ούτε σε ένα καρναβάλι ούτε ποτέ», «Unfollow απόψε. Σημειώστε πως είμαι από το Λονδίνο. Αν και μπορεί να φαίνεται χαριτωμένο σε κάποιους, τέτοιου είδους αναγνώριση δεν είναι καθόλου», «Πολλές μαύρες και Λατίνες γυναίκες μπορεί να έχουν απολυθεί από δουλειές και μικρά παιδιά να έχουν σταλεί σπίτια τους από το σχολείο επειδή εμφανίστηκαν με τέτοια μαλλιά. Αυτό έχει συμβεί σε Βρετανία, ΗΠΑ και άλλες χώρες του εξωτερικού. Δεν είμαι φαν», ήταν μερικά από τα σχόλια.

If 2020 couldn’t get anymore bizarre, Adele is giving us Bantu knots and cultural appropriation that nobody asked for.

This officially marks all of the top white women in pop as problematic.

Hate to see it. pic.twitter.com/N9CqPqh7GX

— Ernest Owens (@MrErnestOwens) August 30, 2020