Ο 49χρονος μουσικός παραγωγός, Έρικ Μορίλο, ο οποίος ήταν γνωστός για την επιτυχία του 1993 «I Like To Move It», βρέθηκε νεκρός στη Φλόριντα το πρωί της Τρίτης, 1 Σεπτεμβρίου. «Το αστυνομικό τμήμα ερευνά τον θάνατο του Erick A. Morrillo», ανέφερε εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας στη Metro. «Λάβαμε μία κλήση σήμερα το πρωί. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικοί και οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε πρώιμη φάση», πρόσθεσε. Προς το παρόν, τα αίτια θανάτου του DJ είναι άγνωστα.

Ο θάνατος του DJ έρχεται έναν μήνα μετά τη σύλληψή του για σεξουαλική παρενόχληση στο Μαϊάμι. Μάλιστα, την Παρασκευή έπρεπε να δώσει το «παρών» στο δικαστήριο. «Λάβαμε μία κλήση σήμερα το πρωί. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικοί και οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε πρώιμη φάση» συμπλήρωσε στη συνέχεια.

Λίγα λόγια για τον Έρικ Μορίλο

Ο Έρικ Μορίλο (Erick Morillo,26 Μαρτίου 1971- 1 Σεπτεμβρίου 2020) είναι Αμερικανός μουσικός παραγωγός και DJ. Ανάμεσα στα ψευδώνυμα που χρησιμοποιεί είναι Ministers De la Funk, The Dronez, RAW, Smooth Touch, RBM, Deep Soul, Club Ultimate και Li’l Mo Ying Yang. Ο Μορίλο είναι περισσότερο γνωστός για την επιτυχία του 1993 I Like to Move It, της οποίας ήταν παραγωγός με το ψευδώνυμο Reel 2 Real και συμπεριλήφθηκε στο σάουντρακ της παιδικής ταινίας Μαδαγασκάρη (2005).