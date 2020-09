Εκτός Big Brother τέθηκε ο Αντώνης Αλεξανδρίδης μετά τον σάλο που προκλήθηκε με το χυδαίο σχόλιό του περί βιασμού, το οποίο μεταδόθηκε στο live streaming του site του ΣΚΑΪ. Συγκεκριμένα, ο Κρητικός παίκτης βρισκόταν στο δωμάτιο και μιλούσε με τους συμπαίκτες του Χρήστο και Παναγιώτη Βαρουξή για γυναίκες, όταν είπε χαρακτηριστικά: «με τις γκόμενες πάω με μία κάθε μέρα για να αδειάζει το πακέτο αλλιώς έχει βιασμό». Το εν λόγω απόσπασμα έκανε αμέσως το γύρο των social media, με το κοινό να ζητά τόσο την αποπομπή του παίκτη από το παιχνίδι, κάτι που πραγματοποιήθηκε άμεσα, όσο ακόμη και την ακύρωση του ριάλιτι.

Τις τελευταίες ώρες, ωστόσο, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ένα ακόμα βίντεο από προηγούμενη μέρα, στο οποίο ο Αντώνης Αλεξανδρίδης υποστηρίζει μιλώντας στους συμπαίκτες του ότι μπήκε μέσα για ξυλοδαρμό. Λέει χαρακτηριστικά:

«Εγώ δεν φοβάμαι έξω. Εγώ φοβάμαι εδώ μέσα, μήπως παραβώ τους κανόνες και θα με διώξουν από το παιχνίδι. Αν μου πει κανένας τίποτα, θα γίνει της που…ας. Θα του βγάλω το λαρύγγι. Θα φύγουμε από εδώ για εγκλεισμό. Πριν έρθω γλίτωσα μια μάχη με ένα στοπ. Δεν θα ήμουν εδώ τώρα… Πάντα κυκλοφορώ με ένα μαχαίρι πάνω μου…», ανέφερε, ενώ έγνεψε καταφατικά όταν ο Χρήστος Μακρίδης τον ρώτησε αν είχε προβλήματα με τις Αρχές.

Δείτε το επίμαχο απόσπασμα

Την παρέμβαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης είχε ως αποτέλεσμα η σεξιστική φράση του Αντώνη Αλεξανδρίδη. Όπως αναφέρει το ΕΣΡ σε σημερινή του ανακοίνωση, έχει δεχθεί έως τώρα περισσότερες από 200 καταγγελίες για να παρέμβει για το συγκεκριμένο θέμα, ώστε να υπάρξει κάποια ποινή.

Στο Συμβούλιο έχει περιέλθει πλήθος καταγγελιών (πλέον των διακοσίων) για διάπραξη (διοικητικού) αδικήματος κατά την διάρκεια εκπομπής τηλεοπτικού σταθμού μέσω του διαδικτυακού του ιστοτόπου. Κάποιοι από τους καταγγέλλοντες διαμαρτύρονται και διερωτώνται “γιατί σιωπά το ΕΣΡ”, η δε απάντηση σ’ αυτό είναι απλή: Διότι το ΕΣΡ έχει νομική υποχρέωση να σιωπά! Και τούτο επειδή, ως κρατική αρχή που κρίνει (και αποφασίζει) επί καταγγελιών (υποχρεούται να) ομιλεί -μετά από τήρηση νόμιμων διαδικασιών- μόνο με τις αποφάσεις του και όχι προκαταβολικώς, εμφανιζόμενο στην συνέχεια (και) ως αντικειμενικός κριτής θεμάτων για τα οποία ήδη έχει εκφρασθεί. Για το συγκεκριμένο πάντως ζήτημα σχηματίσθηκε ήδη φάκελος και ορίσθηκε εισηγητής.

Η συνομιλία του Αλεξανδρίδη με συμπαίκτες του

