View this post on Instagram

Θα ήθελα να ενημερώσω την αγαπημένη πρεσβεία του Μεξικού, ότι παρότι η χώρας σας δεν είναι πρώτη σε παραγωγή ελαιολάδου, το λάδι ρέει αυθονο και ότι έχω μια φωτογραφία στο κινητό μου από την "ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα". Θέλω να προσθέσω ότι έχω τα στοιχεία συγκρατουμενων, εεεεε συγνώμη τουριστών ηθελα να πω, που πέρασαν τις μέρες τους μαζί μας και θα είχε ενδιαφέρον να ακούσουμε τις μαρτυρίες τους σε βίντεο για τις ευχάριστες αναμνήσεις που είχαν από την "ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα". Ενα απλό στυλό που δεν βρήκατε στο ψάξιμο και ένα κομμάτι χαρτί υγείας μπορούν να φανούν χρήσιμα στις μέρες μας. Φυσικά, οποίος έχει κάποια διαθέσιμη προσφορά για την αγορά της φωτογραφίας είμαι ανοικτός σε προτάσεις, αν θέλετε πάλι, δέχομαι και από εσάς προσφορά μπας και πατσισουμε τα λεφτά από τα εισητηρια, την ταλαιπωρία και την ηθική και υλική βλάβη της ομάδας μου. Αντ'αυτου αν ήμουν στην θέση σας, θα καθόμουν ήρεμα και ωραία στο γραφείο μου απολαμβάνοντας την άνεση του και δεν θα έμπαινα σε διαδικασία να ανοίξω πόλεμο με έναν Ευρωπαίο πολίτη ο οποίος βάση νόμου μπορεί να κρατηθεί μόνο για 6 ώρες στην "ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα" σας και κρατήθηκε 4 μέρες και κατά παράβαση σωρειασ θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρωπου! ΥΓ: Έγραψα μόνο το 10%, αν θέλετε μπορώ στην επόμενη ανάρτηση μου να προσθέσω και το άλλο 90% με βανακια χουντινι που έχουν την μαγική ικανότητα να εξαφανίζουν. ΥΓ2: Για αμόρφωτος τατουατζης τα πήγα καλά αλλά να μην ξεχνάτε ότι μπορώ και καλύτερα! #intotheskin