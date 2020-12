Λίγο πριν το φινάλε του αποψινού live του Just the 2 of us ο Βασίλης Καρράς αποφάσισε να κάνει μία μεγάλη αποκάλυψη. Ο καταξιωμένος ερμηνευτής δήλωσε ότι γνωρίζει τον Νάσο Παπαργυρόπουλο περισσότερες από δύο δεκαετίες. Ο νεαρός ηθοποιός είχε δηλώσει ότι ξέρει τον Βασίλη Καρρά λόγω των επιχειρήσεων του πατέρα του, ωστόσο φαίνεται ότι υπάρχει ακόμα ένας συνδετικός κρίκος ανάμεσά τους.

Πρόκειται για την κόρη του τραγουδιστή, Ειρήνη Κεσογλίδου. Ποια σχέση τους ενώνει;

Η κοπέλα, η οποία είναι 33 ετών, έναν χρόνο δηλαδή μικρότερη από τον Νάσο Παπαργυρόπουλο, ήταν συμμαθήτρια στο σχολείο με τον ταλαντούχο καλλιτέχνη.

«Τον πιτσιρίκο αυτό τον γνωρίζω από 11 χρονών. Πήγαινε με την κόρη μου σχολείο. Μπράβο σου, καταπληκτικός», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Καρράς που πέρσι είχε την χαρά να δει την κόρη του να ντύνεται νυφούλα στο πλευρό του αγαπημένου της.

Δείτε στο παραπάνω βίντεο την αποκάλυψη του Βασίλη Καρρά για τον Νάσο Παπαργυρόπουλο.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις