Η Lady Gaga και η Τζένιφερ Λόπεζ θα βρεθούν επί σκηνής, μαζί και με άλλους, κατά την τελετή της ορκωμοσίας του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν την ερχόμενη εβδομάδα στην Ουάσινγκτον, η οποία θα είναι μια βιτρίνα της διαφορετικότητας στην Αμερική, όπως ανακοίνωσε η ομάδα του.

Οι δύο καλλιτέχνιδες θα τραγουδήσουν κατά την τελετή της ορκωμοσίας του 46ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιανουαρίου και στην οποία θα συμμετάσχουν ακόμη ένας μαύρος πυροσβέστης από την Τζόρτζια, μία πρώην Νέα Δαφνοστεφής Ποιήτρια, ένας καθολικός ιερέας και ένας πάστορας από τη γενέτειρα του Μπάιντεν, το Γουίλμινγκτον του Ντελαγουέρ.

Η Lady Gaga θα τραγουδήσει τον εθνικό ύμνο και η Λόπεζ θα δώσει μια μουσική παράσταση.

Αυτή δεν θα είναι η πρώτη φορά που η Lady Gaga θα τραγουδήσει τον Εθνικό Ύμνο, κάτι που είχε κάνει ξανά με απόλυτη επιτυχία το 2016, στην πρεμιέρα του Super Bowl 50.

Η Lady Gaga είχε εμφανιστεί στο βίντεο της προεκλογικής εκστρατείας του Τζο Μπάιντεν, ενώ συνεργάστηκε μαζί του για την εκστρατεία να σταματήσουν οι σεξουαλικές επιθέσεις στους χώρους των πανεπιστημίων. Mάλιστα μετά την εκλογή του είχε δημοσιεύσει στο Twitter της ένα πανηγυρικό μήνυμα, έχοντας δηλώσει επίσης «Ψηφίστε τον Τζο Μπάιντεν. Είναι καλός άνθρωπος», ενώ για τον Ντόναλντ Τραμπ είχε πει πως είναι «ένας άντρας που πιστεύει ότι η φήμη του τού δίνει το δικαίωμα να αρπάξει μια από τις κόρες ή τις αδερφές ή τις μητέρες ή τις συζύγους σας από οποιοδήποτε μέρος του σώματός τους».

. @JoeBiden @KamalaHarris and the American people, you just gave the world one of the greatest acts of kindness and bravery humanity has ever seen. ❤️ 🙌🙌 nothing but love for our new Commander in Chief and the 1ST female VP elected to the White House. Also, way to go PA 😭❤️ pic.twitter.com/uXiMTWs6Hk

— Lady Gaga (@ladygaga) November 7, 2020