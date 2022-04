Το πρώτο teaser trailer του Αvatar 2 θα προβληθεί παγκοσμίως για πρώτη φορά αποκλειστικά στις κινηματογραφικές αίθουσες μαζί με το Doctor Strange in the Multiverse of Madness (5 Μαΐου).

Μετά το Doctor Strange 2, το trailer λογικά θα είναι διαθέσιμο και online. H Disney φρόντισε (Δώρο για τους λάτρεις του Σινεμά), μέσω της Cinemacon 2022, να ανακοινώσει τις ταινίες της που έρχονται. Το Avatar 2 θα έχει τίτλο “Avatar: The Way of Water”. Στην εκδήλωση προβλήθηκαν τα πρώτα πλάνα του sequel (το πρώτο από τα πέντε που θα ακολουθήσουν), με ένα teaser trailer σε 3D και τον μεγάλο σκηνοθέτη James Cameron.

O παραγωγός Jon Landau είπε ότι οι επόμενες τέσσερις ταινίες (με τα σημερινά δεδομένα) του Avatar θα αφορούν τις ιστορίες της οικογένειας του Jake Sully (Sam Worthington) και της Neytiri (Zoe Saldana).

Avatar: The Way of Water (όσα γνωρίζουμε):

Ο Jake Sully (όπως ξέρουμε) ζει με την νέα του οικογένεια στον πλανήτη Pandora. Ο γνώριμος εχθρός όμως θα επιστρέψει για να ολοκληρώσει το έργο του. Τότε, ο Jake θα συνεργαστεί με την Neytiri και τον στρατό των Na’vi για να προστατέψουν τον πλανήτη.

Στο sequel πρωταγωνιστούν οι: Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi, και Kate Winslet.

Το Avatar: The Way of Water θα κάνει πρεμιέρα στις 14 Δεκεμβρίου στην Ευρώπη και στις 16 Δεκεμβρίου στις ΗΠΑ.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις