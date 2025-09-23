«Μαϊμού» υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ άρπαξαν 45.000 ευρώ από γυναίκα στα Εξάρχεια - «Την πάτησα»

Το γνωστό κόλπο των «μαϊμού» υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ χρησιμοποίησαν επιτήδειοι προκειμένου να αποσπάσουν μεγάλο χρηματικό ποσό και κοσμήματα από μια γυναίκα στα Εξάρχεια.

Οι απατεώνες έπεισαν τη γυναίκα να τοποθετήσει μέσα στο αυτοκίνητό της τα χρήματα και τα κοσμήματα, η αξία των οποίων ήταν 45.000 ευρώ, για να τα σώσει από φωτιά λόγω υψηλής τάσης.

«Ξεκίνησε να μου λέει, ανάψτε το μάτι της κουζίνας, βάλτε νερά, βάλτε στις πρίζες αλουμινόχαρτο. Ήταν τόσο πειστικός!», ανέφερε η κ. Δώρα στην κάμερα του Star.

Η γυναίκα, πιστεύοντας ότι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ήταν κάποιος υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ, ακολούθησε πιστά τις οδηγίες του με σκοπό να αποτρέψει τη φωτιά στο σπίτι της -όπως της είπε. Αφού τύλιξε χρήματα και κοσμήματα με αλουμινόχαρτο, τα έβγαλε στο μπαλκόνι.

Όπως είπε η ίδια: «Μου λέει όχι στο μπαλκόνι, γιατί το μπαλκόνι είναι στο σπίτι, θα αρπάξει φωτιά. Του λέω, θα τα αφήσω στο γκαράζ. Μου λέει όχι στο γκαράζ, θα αρπάξει φωτιά όλη η πολυκατοικία. Ωραία τότε, θα τα βάλω στο αυτοκίνητό μου και θα το βγάλω έξω. Εκεί την πάτησα».

Της είπαν να κάνει μήνυση στην Αστυνομία

Η γυναίκα έβαλε 32.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 13.000 ευρώ στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου της μέσα σε μια σακούλα. Ανέβηκε στο διαμέρισμά της και συνέχισε να ανοιγοκλείνει διακόπτες, όπως την προέτρεπε ο επιτήδειος. Μόλις η βλάβη «επιδιορθώθηκε» και η γυναίκα έτρεξε στο αυτοκίνητό της για να πάρει τη σακούλα από το όχημα, αντίκρυσε το τζάμι σπασμένο και την περιουσία της να έχει κάνει φτερά.

Όταν η γυναίκα συνειδητοποίησε ότι έχει πέσει θύμα απάτης, είχε ακόμα στο ακουστικό της τον επιτήδειο. Εκείνος έπαιξε θέατρο λέγοντάς της να κάνει μήνυση στην αστυνομία.

«Ακούς του λέω εδώ; Ήρθαν και με έκλεψαν. Μα για όνομα του Θεού, ποιος ήταν αυτός, μου λέει; Να πάρουμε να κάνουμε καταγγελία στην αστυνομία».