Μακελειό σε λύκειο των ΗΠΑ: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον 14χρονο μακελάρη - Συνελήφθη ο πατέρας του

Έφηβος 14 ετών άκουσε χθες Πέμπτη να του απαγγέλλονται κατηγορίες για τον φόνο το πρωί της προηγουμένης δυο συμμαθητών του και δυο εκπαιδευτικών στο λύκειο όπου φοιτούσε, στην Τζόρτζια, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ.



Η σφαγή προστέθηκε στην ατελείωτη μακάβρια σειρά παρόμοιων τραγωδιών που καταγράφονται επί δεκαετίες σε εκπαιδευτικά ιδρύματα των ΗΠΑ, φαινόμενο που δεν έχει παρόμοιο σε καμιά άλλη χώρα του κόσμου.



Ο έφηβος κατηγορείται για τέσσερις φόνους —δυο συμμαθητών του, 39χρονου καθηγητή και 53χρονης καθηγήτριας, που δίδασκαν μαθηματικά— μέσα στο λύκειο Απαλάτσι, στη Γουάιντερ, περίπου 70 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ατλάντας.



Το γραφείο έρευνας της πολιτείας, που ανακοίνωσε ότι θα δικαστεί ως ενήλικος, διευκρίνισε χθες ότι ο κατηγορούμενος θα προσαχθεί ενώπιον δικαστηρίου σήμερα.



«Η έρευνα (...) συνεχίζεται», ανέφερε η υπηρεσία μέσω X. «Βρισκόμαστε στη δεύτερη ημέρα της πολύ περίπλοκης έρευνας και η τήρηση των διαδικασιών είναι κεφαλαιώδης», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως χθες επρόκειτο να γίνει νεκροψία-νεκροτομή των θυμάτων.

Μάλιστα στη δημοσιότητα δόθηκαν από το γραφείο του σερίφη δύο φωτογραφίες του 14χρονου δράστη όπως τόνισε το SkyNews. Οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα το ονοματεπώνυμό του. Πρόκειται για τον Κολτ Γκρέι.





