Μαρία Σολωμού: «Παιδοψυχολόγος μου είχε πει ότι είμαι μια θλιμμένη γυναίκα»

Η ηθοποιός Μαρία Σολωμού θυμάται την πρώτη φορά που έκανε ψυχοθεραπεία και παραδέχεται ότι ήταν συνέχεια στην άρνηση και της πήρε 12 χρόνια για να καταλάβει. «Την πρώτη φορά που πήγα, ήμουν σε μια σχέση και δεν μπορούσα να διαχειριστώ απλά πράγματα. Μόλις είχα ξεκινήσει και το επάγγελμα κι ήμουν αγχωμένη. Όταν ξαναπήγα μετά από χρόνια, ήταν όταν έμεινα έγκυος και έκανα παιδί. Είχα πάει σε παιδοψυχολόγο και μου είχε πει ότι είμαι μια θλιμμένη γυναίκα. Αρχίζω και πατάω κάτι κλάματα, σαν ουρλιαχτά. Μου είπε ότι είχα πρόβλημα εγώ και όχι το παιδί μου. Εγώ νόμιζα ότι είμαι μια χαρά. Ήμουν θλιμμένη εννοείται, γιατί ήμουν μόνη μου. Μόλις είχα χωρίσει και είχα ένα μωρό και δούλευα όλη μέρα. Δεν μου άρεσε τίποτα, έκανα ό,τι έκανα για να το κάνω».

Την πρώτη της σεξουαλική εμπειρία την είχε στα 18 και στα 19 έκανε την πρώτη της σχέση. Μεταξύ άλλων θυμήθηκε και μια ιδιαίτερη περίοδο στη ζωή της και εξομολογείται: «Είχα μία σχέση μια περίοδο με τον οποίο κάναμε 5 ώρες σεξ. Δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι αυτό το πράγμα γίνεται και ειδικά ότι θα το έκανα εγώ. Εκείνη την ημέρα είχα και θέατρο και γυρίσματα, αλλά ήμουν τόσο ερωτευμένη που δεν έβλεπα μπροστά μου. Έτυχε η περίπτωση αυτού του ανθρώπου, δεν μπορείς να το κανείς συνέχεια όμως».

Όσο για το αν έχει κάνει one night stand; «Έφτασα κοντά στο one night stand και ο άνθρωπος αυτός ήταν ο Μάριος Αθανασίου και μετά κάναμε παιδί. Γνωριζόμασταν στην δουλειά, δεν ήταν άγνωστος, αλλά ήταν ό,τι πιο κοντινό σε one night stand» εξήγησε.