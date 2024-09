Μασάζ σε βουλευτές, στην πίεση πάροχοι ιντερνέτ, πύραυλοι καμικάζι

Είναι η διαγραφή Σαλμά μήνυμα και προς τους 11 βουλευτές που έκαναν πρόσφατα την ερώτηση στον κ. Χατζηδάκη ή και σε άλλους που ετοιμάζουν τέτοιες κινήσεις, ρώτησα συνομιλητή του πρωθυπουργού. «Λάθος δρόμο πήρες» μου είπε επισημαίνοντας πως τα δυο από τα πέντε μέλη της επιτροπής δεοντολογίας που ομόφωνα διέγραψαν τον κ. Σαλμά (ο Θ. Καράογλου και ο Θ. Δαμάλης ) ήταν ανάμεσα στους 11 που υπέγραψαν την ερώτηση.

«Τί θα έκαναν; Θα έστελναν μήνυμα στον εαυτό τους;» μου είπε.

Πάντως, ένα μήνυμα η κίνηση αυτή αποτέλεσε και αν κρίνω από ορισμένες συζητήσεις που άκουγα χθες στο καφενείο της Βουλής, θα το σκεφτούν αρκετά να κάνουν και πάλι μια τέτοια κίνηση, ορισμένοι βουλευτές.

Και επειδή μπορεί το μήνυμα να μην έφτασε σε όλους, ο πρωθυπουργός μόλις γυρίσει από την Ν. Υόρκη, θα ξεκινήσει συναντήσεις με τους βουλευτές ανά ομάδες, έτσι ώστε να σταματήσουν οι διαμαρτυρίες ότι δεν ακούγονται από το Μ. Μαξίμου οι φωνές τους. Δηλαδή αρχίζει το βουλευτικό μασάζ.

Παράλληλα, μαθαίνω πως στενός συνεργάτης του κ. Μητσοτάκη, έχει αναλάβει να ενημερώσει τους υπουργούς να γίνουν «πιο δεκτικοί» στις απόψεις των βουλευτών και κυρίως να τους δέχονται στο γραφείο τους. Παρόμοιες καταστάσεις συμβαίνουν πάντα τις τελευταίες δεκαετίες και η αντιμετώπιση είναι η ίδια, συναντήσεις κλπ., άλλα δεν είμαι βέβαιος ότι φέρνουν πάντα τα επιθυμητά αποτελέσματα…..

«Δεν είναι κουκιά»

Ένας πάντως εκ των βουλευτών της ΝΔ, εκλέγεται στην Αττική (αλλά δεν σας λέω ποια περιφέρεια για να μην τον καρφώσω τον άνθρωπο) συνεχίζει να συνομιλεί με τους συνάδελφους του και να θεωρεί πως πρέπει να αποδείξουν ότι υπάρχουν και δεν είναι μόνον «κουκιά στα νομοσχέδια». Τώρα πάντως, μετά την διαγραφή Σαλμά, δεν είναι και πολύ πρόθυμοι να τον ακούσουν οι συνάδελφοι του ορισμένοι εκ των οποίων ως τώρα του έλεγαν «προχωρά και είμαστε μαζί σου»…

Περιμένει συνάντηση

Προειδοποιήθηκε μαθαίνω υπουργός που βρέθηκε στην επικαιρότητα (όχι πάντως με θετικό τρόπο) τις τελευταίες μέρες, πως παρακολουθείται στενά από τον πρωθυπουργό και στην επόμενη «στραβή» θα βρεθεί χωρίς υπουργική καρέκλα. Η συνάντηση πάντως, κατ’ ιδίαν με τον πρωθυπουργό, που ζήτησε, δεν βλέπω να πραγματοποιείται σύντομα…..

Ευγενική υπενθύμιση

Ο υπουργός Επικρατείας ο κ. Σκέρτσος, μαθαίνω, έχει αναλάβει την ευθύνη να «επισημάνει ευγενικά», στους παρόχους Ίντερνετ, την κίνηση τους να αυξήσουν, έστω και λίγο, τις τελευταίες μέρες τα πάγια των συνδέσεων, τη στιγμή, που η κυβέρνηση προσπαθεί μέσω διάφορων τροπών, να μειώσει το κόστος των συνδέσεων που είναι από τα ακριβότερα στην Ευρώπη. Αν η παρέμβαση Σκέρτσου δεν «πιάσει τόπο», βλέπω να μπαίνει στο παιχνίδι και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Παπαστέργιου, που έχει και άλλα χαρτιά σε σχέση με τον χώρο, στα χέρια του.

Καινούργιος σύμβουλος

Μου το λένε, άλλα ομολογώ ότι δεν μπορώ να το πιστέψω, παρότι τα τελευταία χρόνια «τα έχουμε δει όλα», που λένε και οι έφηβοι. Ο Γιώργος Κύρτσος, είναι το νέο απόκτημα στην ομάδα συμβούλων του κ. Κασσελάκη. Ναι, ναι, καλά διαβάσατε, ο πρώην ευρωβουλευτής της ΝΔ, συμβουλεύει τον κ Κασσελάκη.

Ομολογώ θα ήθελα να είμαι από μια μεριά , για να δω τους κ.κ. Κύρτσο και Σπηλιωτόπουλο ( άλλος σύμβουλος αυτός) να συμβουλεύουν τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Αν μάλιστα στην παρέα βρεθεί και ο άλλος υποστηρικτής του Κασσελάκη ο κ. Αντώναρος, θα έχουμε το «καρέ του άσσου» που λένε και οι χαρτοπαίκτες (Δεν μπορώ να πω καρέ του βαλέ, μια και δυο εκ των συμμετεχόντων δεν μπορείς να τους πεις και …βαλέδες - κατά δήλωσίν τους πάντα, για να μην με πείτε ομοφοβικό.

Πύραυλοι καμικάζι

Η χώρα μας αποφάσισε να αγοράσει «περιπλανώμενα πυρομαχικά». Τί είναι αυτά;

Τα συστήματα αυτά, είναι όπλα μιας χρήσης που ψάχνουν και αποφασίζουν αν θα εμπλακούν χωρίς να χρειάζεται ανθρώπινη παρέμβαση. Οι ημιαυτόνομοι πύραυλοι κατευθύνονται με ανθρώπινη παρέμβαση και στη συνέχεια προσπαθούν να πλήξουν το στόχο μόνοι τους και να συντρίβουν πάνω τους». Τα συστήματα αυτά που ονομάζονται και «καμικάζι», έχουν αποδείξει στην σύγκρουση στην Ουκρανία, πόσο αποτελεσματικά είναι.

Το θέμα έφτασε για έγκριση στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και είχαμε έκπληξη όσον αφορά την ψηφοφορία. ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Σύριζα και Σπαρτιάτες ψήφισαν θετικά, το ΚΚΕ (ως συνήθως), η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας αρνητικά. Η έκπληξη ήλθε από τους «πατριώτες» της Ελληνικής Λύσης και της Νίκης που ψήφισαν παρών…..

Ξύπνησε η μετοχή ΟΤΕ

Εκπλήσσει θετικά την αγορά η μετοχή του ΟΤΕ το τελευταίο διάστημα, δείχνοντας σαφή σημάδια αφύπνισης σταδιακά από τη στιγμή που άλλαξε η ηγεσία στο management και στη θέση του Μιχάλη Τσαμάζ ανέλαβε ο Κώστας Νεμπής. Ο Τσαμάζ «έτρεξε» τον όμιλο 13 χρόνια και αποτέλεσε τον μακροβιότερο CEO στην ιστορία του οργανισμού, βγάζοντάς τον «καθαρό» από την κρίση της δεκαετίας του 2010, όταν ο ΟΤΕ ήταν... φορτωμένος με δανεισμό 4 δισ. ευρώ! Μαζί του ο ΟΤΕ εκσυγχρονίστηκε και μετασχηματίστηκε σε έναν δυναμικό όμιλο με καθαρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, φέρνοντας τα καλύτερα αποτελέσματα απ’ όλες τις θυγατρικές της Deutsche Telekom. Πλέον όμως, η αγορά διακρίνει ότι υπό τη νέα ηγεσία ο ΟΤΕ μπορεί να γίνει ακόμη περισσότερο ανταγωνιστικός, σε υπηρεσίες και προϊόντα. Έτσι κι αλλιώς η μετοχή είχε μείνει χαρακτηριστικά πίσω, καθώς πέρυσι, σε μια χρονιά που το Χ.Α. έκανε ράλι +39%, ο ΟΤΕ υποχώρησε κατά 11,58%, αποτελώντας παραφωνία στο ευρύτερο κλίμα. Φέτος, ήδη η μετοχή του ΟΤΕ είναι στο +20,54%, ενώ διαπραγματεύεται σε υψηλά 22 μηνών, καθώς στα 15,60 ευρώ που έκλεισε τη Δευτέρα, είχε να βρεθεί από τις 15 Νοεμβρίου 2022. Χθες διόρθωσε ανεπαίσθητα σε ποσοστό 0,32%, όμως προέρχονταν από εννέα σερί ανοδικές συνεδριάσεις.

Εκπαίδευση Aegean

It is official, που λένε στο χωριό μου. Η Ελλάδα απέκτησε μια σημαντική υποδομή στην αεροπορική υποστήριξη, και αυτή έχει έδρα το παλιό hangar της Ολυμπιακής στο «Ελ. Βενιζέλος». Μόνο που τώρα την ευθύνη και τη λειτουργία έχει η Aegean. Πρόκειται στην ουσία για μια νέα... βιομηχανία στην Ελλάδα, με εκπαιδευτικό (simulators) και επισκευαστικό (γραμμές βαριάς συντήρησης αεροσκαφών) που μέχρι σήμερα δεν υπήρχε στη χώρα μας. Και αυτό μπορεί να καταρτίζει 10.000 άτομα ετησίως (πληρώματα καμπίνας, πιλότους κ.λπ.), καθώς επίσης και μηχανικούς αεροσκαφών. Παράλληλα, δημιουργείται και οικοσύστημα επισκευής και συντήρησης αεροσκαφών, το οποίο όχι μόνο θα καλύπτει τις ανάγκες της Aegean αλλά και άλλων εγχώριων (μικρότερων) εταιρειών, ή και θα παίρνει και δουλειές τρίτων, δηλαδή αεροσκάφη ευρωπαϊκών εταιρειών. Έως τώρα η Aegean Airlines έχει επενδύσει 36 εκατ. ευρώ, ενώ το μεγάλο επισκευαστικό κέντρο είναι σχεδιασμένο να φιλοξενεί – συγχρόνως – έως και δέκα αεροσκάφη. Το κέντρο αυτό είναι πλήρως επιχειρησιακό εδώ και αρκετό καιρό, αλλά χθες άνοιξε τις πύλες του και για τον Τύπο, σε μία ξενάγηση που ανέλαβε 0 διευθύνων σύμβουλος της Aegean, Δημήτρης Γερογιάννης. Στο κέντρο εκπαίδευσης έχουν εγκατασταθεί 4 simulators σε joint venture με την καναδική CAE: Δύο για Airbus A320, ένα για Boeing 737-800 και ένα για ATR-600. Κάτι που σημαίνει ότι πέραν της εκπαίδευσης των δικών της πληρωμάτων το κέντρο της Aegean αποσκοπεί και σε άλλους πελάτες. Όπως επίσης θα συμβεί και με τις γραμμές συντήρησης, όπου ήδη έχουν έρθει οι πρώτοι πελάτες. Την ίδια στιγμή, όπως εξήγησε ο CEO της Aegean, «στο κέντρο επισκευών έχουμε πάνω από 15 χιλιάδες κωδικούς (εξαρτήματα αεροσκαφών), ενώ όλο το σύστημα logistics λειτουργεί αυτόματα. Συνολικά σε όλη την αλυσίδα αποθήκης και συντήρησης εργάζονται 380 άτομα, ενώ μαζί με το τεχνικό τμήμα και τους πολύ εξειδικευμένους αεροναυπηγούς, το τμήμα φτάνει τους 500 εργαζόμενους. Μια νέα μεγάλη βιομηχανία... εδάφους δηλαδή για τη χώρα μας.

Πλαίσιο στα Ιωάννινα

Αντίθετα με άλλες αλυσίδες λιανικής πώλησης, ή τεχνολογίας, η Πλαίσιο ακολουθεί διαφορετική τακτική ανάπτυξης, που στο διάβα των πέντε δεκαετιών που δραστηριοποιείται, έχει αποδειχτεί επιτυχημένη. Δεν ακολουθεί πολιτική αθρόου... απλώματος και πληθώρα καταστημάτων, αλλά ανοίγει μόνο στρατηγικού τύπου καταστήματα, σε κομβικές περιοχές, τα οποία γίνονται hub για τους πελάτες, με δεκάδες χιλιάδες κωδικούς, ενώ λειτουργούν και ως εκθέσεις, ώστε να αλληλοσυμπληρώνονται από τις διαδικτυακές πωλήσεις. Πλέον, οι διαδικτυακές πωλήσεις αυξάνονται με εντυπωσιακούς ρυθμούς, δικαιώνοντας την επιλογή του management για λίγα, στρατηγικά καταστήματα. Αυτές τις ημέρες η εταιρεία εγκαινίασε ένα νέο υπερσύγχρονο κατάστημα Πλαίσιο στα Ιωάννινα, που έως τώρα δεν είχε παρουσία. Άλλωστε, έως τώρα η εταιρεία είχε αναπτυχθεί πρωτίστως στην Αττική, οπότε πλέον βάζει πλώρη για επιλεγμένα καταστήματα σε κομβικές περιοχές της επαρχίας. Προφανώς η πόλη δεν επιλέχτηκε τυχαία, καθώς διαθέτει μεγάλο αριθμό φοιτητών, αλλά και επιχειρήσεων νέας τεχνολογίας καθώς ξένες πολυεθνικές έχουν ανοίξει παραστήματα στα Ιωάννινα, ώστε να εκμεταλλευτούν το πολύ καλό ανθρώπινο και επιστημονικό δυναμικό.