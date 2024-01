Με τα γκολ στην Γερμανία και τις κάρτες στην Γαλλία

Η στοιχηματική πρόταση του BetMarket.gr είναι από τα γήπεδα της Γερμανίας και της Γαλλίας, στην επιστροφή των πρωταθλημάτων στη δράση.

Ξεκινάμε την ανάλυση μας από την αναμέτρηση της Μπάγερν Μονάχου με την Χόφενχαϊμ. Η διακοπή των Χριστουγέννων τους Βαυαρούς στη βρήκε στη δεύτερη θέση και στο -4 από την κορυφή, έχοντας παιχνίδι λιγότερο. Απέναντι στη Χόφενχαϊμ, δεν έχουν και πολλά περιθώρια πέρα από τη νίκη. Την ίδια ώρα, στα μεταγραφικά η ομάδα δείχνει να κινείται αρκετά μιας και απέκτησε τον Έρικ Ντάιερ με τη μορφή δανεισμού μέχρι το τέλος της σεζόν έχοντας οψιόν αγοράς, ενώ υπάρχουν φήμες για τον Μουκιέλε της Παρί. Αποφασισμένη να παίξει επιθετικό ποδόσφαιρο στο Μόναχο είναι η Χόφενχαϊμ, σύμφωνα με τον προπονητή της Pellegrino Matarazzo. Άλλωστε, οι φιλοξενούμενοι διαθέτουν την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος, μετά την πρώτη τετράδα, κάτι που δείχνει ότι μπορούν να βρουν γκολ και δημιουργούν φάσεις. Το ίδιο θα επιδιώξουν να κάνουν και απόψε, μπας και καταφέρουν να πάρουν ένα μεγάλο αποτέλεσμα.



Όπως έχουν τα δεδομένα, θα πάμε με τη νίκη της Μπάγερν και να σκοράρουν και οι δυο ομάδες. Το συνδυασμό αυτό, τον βρίσκουμε στο ικανοποιητικό 1.95.



Συνεχίζουμε με την αναμέτρηση της Μαρσέιγ με το Στρασβούργο για την Γαλλία. Με αήττητο έξι σερί αγώνων πήγε στη διακοπή η γηπεδούχος, η οποία έχει βρει μια ρότα με Γκατούζο, έχοντας και καλό κλίμα στο εσωτερικό της. Ξεκίνημα νέας σεζόν με νίκη 1-0 επί ομάδας 5ης κατηγορίας στο Κύπελλο. Στο αποψινό θα λείψει ο επιδραστικός εξτρέμ Σαρ, συνεπώς ο Ιταλός τεχνικός σκέφτεται σχήμα με δύο φορ και ταυτόχρονη παρουσία Ομπεμαγιάνγκ-Βιτίνια. Σημαντική η απουσία και του βασικού στόπερ Μπεμπά. Όσο για το Στρασβούργο, στο μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου μισού της σεζόν η εικόνα των παιχνιδιών του ήταν αποκρουστική. Δύναμη, πολλά φάουλ, λίγη μπάλα και μπόλικες ισοπαλίες. Μεγάλη αλλαγή ο Δεκέμβριος, τέσσερα ματς χωρίς ήττα και τρεις σερί νίκες πριν τη διακοπή όλες με το ίδιο σκορ (2-1).



To Στρασβούργο είναι δυσκολοκατάβλητο και το 1.60 στον άσο δεν αποτελεί κάποια ευκαιρία. Σκέψη για το 2.00 του Over 2,5 γκολ, αν δούμε την εικόνα του Δεκεμβρίου από τους φιλοξενούμενους.



Xαμηλό το Line στις κάρτες, πληρώνει 2.00 το over 3,5 κάρτες. Το Στρασβούργο πάντα έχει σκληράδα στα παιχνίδια του, η Μαρσέιγ είναι ομάδα του Γκατούζο και μπορεί να παρασυρθεί σε νευρική αναμέτρηση. Eίναι και στατιστικά κάπως ανορθόδοξο το Στρασβούργο να είναι 3η ομάδα με τις περισσότερες κάρτες εντός έδρας, αλλά ουραγός στον αντίστοιχο πίνακα των εκτός, παρότι κάνει σχεδόν τον ίδιο αριθμό φάουλ (14 στα εντός-13 στα εκτός ο μέσος όρος).

BetMarket.gr Επιλογές



ΓΕΡ1 – 12/1, 21:30 – Μπάγερν Μονάχου – Χόφενχαϊμ: 1 και Goal/Goal (Απόδοση: 1,95)

ΓΑΛ1 – 12/1, 22:00 – Μαρσέιγ – Στρασβούργο: Over 3,5 κάρτες (Απόδοση: 2,00)



