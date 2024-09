«Μέγα το της θαλάσσης κράτος» - «ΣΠΕΤΣΑΙ» και «ΑΙΓΑΙΟΝ» μαζί στην Ανατολική Μεσόγειο

📍Eastern Med

🗓 28 Sept 2024



Fair Winds and Following Seas 🌊⚓️



🇬🇷HS AEGEAN F-460 (ΝΑΤΟ FOCOPS)

🇬🇷HS SPETSAI F-453 (EUNAVFOR ASPIDES)



MEΓA TO THΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΡΑΤΟΣ 🔱@NATO_MARCOM @EUNAVFORASPIDES#HellenicNavy #NATO #OpSeaGuardian #StrongerTogether#eunavforaspides pic.twitter.com/yJmWHSIhuL