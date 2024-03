Νέα στοιχεία για τις εντάσεις στη βασιλική οικογένεια βλέπουν το φως της δημοσιότητας και αφορούν αυτή τη φορά τις συζητήσεις ανάμεσα στον πρίγκιπα Χάρι, τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τον Βασιλιά Κάρολο με επίκεντρο τη Μέγκαν Μαρκλ.

Η αποκάλυψη έρχεται από ένα νέο βιβλίο που περιγράφει λεπτομερώς τις εντάσεις μεταξύ του πρίγκιπα Χάρι και του πατέρα του αφότου ο δούκας του Σάσεξ του αποκάλυψε τις σκέψεις του για τα μελλοντικά του σχέδια αναφορικά με τη Μέγκαν Μαρκλ και ότι επρόκειτο να την κάνει σύντομα γυναίκα του.

Συγκεκριμένα, στο «Our King: Charles III – The Man and the Monarch» από τον Robert Jobson αναφέρεται πως ο δούκας του Σάσεξ αποκάλυψε στον αδερφό του πρίγκιπα Γουίλιαμ και στον πατέρα του βασιλιά Κάρολο, ότι επρόκειτο να κάνει πρόταση γάμου στη Μέγκαν Μαρκλ

Όπως αναφέρει η Mirror, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ τον ρώτησε αν ήταν σίγουρος γι' αυτή του την απόφαση, προτού ο πατέρας του βασιλιάς Κάρολος ισχυριστεί πως δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να πληρώσει για τη Μέγκαν Μαρκλ στο μέλλον.

Ο μονάρχης φέρεται να του εξήγησε ότι δεν μπορούσε να πληρώσει για εκείνη, την Καμίλα, τον Γουίλιαμ, την Κέιτ και τα παιδιά τους.

Η συζήτηση αυτή φέρεται να εξόργισε τον πρίγκιπα Χάρι, με τις εντάσεις να εντείνονται μέχρι την ημέρα του γάμου του με τη Μέγκαν Μαρκλ στις 19 Μαΐου 2018.

Οι λεπτομέρειες αυτές εμφανίζονται καθώς ο πρίγκιπας Χάρι έχασε τη δίκη στο Ανώτατο Δικαστήριο κατά του υπουργείου Εσωτερικών για τη φρουρά ασφαλείας όσο βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η απόφαση, που εκδόθηκε από το δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, επικύρωσε την απόφαση για υποβάθμιση του καθεστώτος ασφαλείας του Χάρι , επικαλούμενη αιτιολόγηση για απόκλιση από τις τυπικές πολιτικές ασφαλείας.

Παρά την αποτυχία, ο πρίγκιπας παραμένει αποφασισμένος στην επιδίωξή του για επαρκείς ρυθμίσεις ασφαλείας για τον ίδιο και την οικογένειά του κατά τη διάρκεια επισκέψεων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Ο Δούκας του Σάσεξ θα ασκήσει έφεση κατά της σημερινής απόφασης, η οποία απορρίπτει την αξίωσή του για δικαστική αναθεώρηση κατά του φορέα λήψης αποφάσεων Ravec, που αποτελείται από το Υπουργείο Εσωτερικών, τη Βασιλική Οικογένεια και την Αστυνομία», αναφέρεται σε δήλωση του νομικού εκπροσώπου του