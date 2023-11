Μεγάλο σκορ στο ΟΑΚΑ

Η στοιχηματική πρόταση του BetMarket.gr είναι από τους σημερινούς αγώνες της Euroleague με σκορ, ειδικό παίκτη και νικητή σε ντέρμπι.

Ολοκληρώνεται σήμερα η 8η αγωνιστική της Euroleague με τέσσερις αναμετρήσεις. Φυσικά ξεχωρίζει το παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Ζαλγκίρις, με το «τριφύλλι» να θέλει να πανηγυρίσει την 2η συνεχόμενη νίκη του στην διοργάνωση και την 4η συνολικά.

Ας δούμε, όμως, την ανάλυση και τα προγνωστικά από τους σημερινούς αγώνες.

ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ – ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ (21:00)

Μάχη ανάμεσα σε δύο ομάδες που ξεκίνησαν την σεζόν έχοντας τις περισσότερες πιθανότητες να τερματίσουν στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας και αυτό θέλουν να αποφύγουν. Ειδικά οι Γάλλοι προχώρησαν ήδη σε διορθωτικές κινήσεις προκειμένου να έχουν καλύτερη σεζόν από πέρυσι, γι’ αυτό και έδωσαν τα ηνία της ομάδας στον Τζιανμάρκο Ποτζέκο. Και η αλήθεια είναι ότι παρατηρούμε βελτίωση στην ομάδα, μιας και παλεύει για κάθε παιχνίδι.

Όσο για την Άλμπα, δεν τα κατάφερε κόντρα στον Παναθηναϊκό, με το τελικό 85-99 να δείχνει και την διαφορά ποιότητας των δύο ομάδων. Αυτό που κρατάμε πάντως για τους Γερμανούς είναι πως πηγαίνουν σε πολλές κατοχές. Παίζουν ένα πολύ γρήγορο μπάσκετ που αγγίζει τα όρια του βιαστικού, εξ ου και οι περισσότεροι αγώνες τους έχουν μεγάλα σκορ.

Λαμβάνοντας υπόψιν μας πως έχουμε δύο ομάδες που έχουν πάνω από 70 κατοχές η καθεμιά, θεωρούμε πως θα ανοίξει το σκορ στην αναμέτρηση. Γι’ αυτό και το σημείο που θα στηρίξουμε είναι το over 166,5 σε απόδοση 1,87.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ (21:15)

Όλο και καλύτερο πρόσωπο παρουσιάζουν το τελευταίο διάστημα οι «πράσινοι». Αν είχαν και όλους τους παίκτες τους διαθέσιμους τότε θα ήταν ακόμα πιο ευοίωνη η κατάσταση για τον Εργκίν Αταμάν. Προς το παρόν το «τριφύλλι» πάντως δείχνει πολύ καλά στοιχεία και κόντρα σε διαφορετικής φιλοσοφίας ομάδες. Κόντρα στην Άλμπα ακολούθησε το γρήγορο ρυθμό των Γερμανών και έφτασε σε ένα μεγάλο αριθμό πόντων. Αντίστοιχα κόντρα στον Άρη πάλεψε κόντρα στην σκληρή άμυνα των «κιτρινόμαυρων» και έφτασε στη νίκη.

Η Ζαλγκίρις πάλεψε μέχρι τέλους για να κλέψει το διπλό στην Κωνσταντινούπολη από την Εφές Αναντολού αλλά δεν τα κατάφερε στο φινάλε. Το σύνολο του Κάζις Μακσβίτις έφτασε αισίως τις τρεις σερί ήττες και μάλιστα οι δύο εξ αυτών είναι στην έδρα του, η οποία αποτελεί και το μεγάλο του όπλο. Γενικά δεν βλέπουμε την ίδια μαχητικότητα αμυντικά από τους Λιθουανούς, ενώ επιθετικά τα πάντα είναι γύρω από τον Κίναν Έβανς.

Πιστεύουμε πως και σήμερα θα δούμε από τις δύο ομάδες παιχνίδι με μεγάλο σκορ. Ο Παναθηναϊκός βρίσκει σιγά σιγά αυτοματισμούς και όσο περνά ο καιρός το σύνολο θα αφομοιώνει την φιλοσοφία του Αταμάν. Αντίστοιχα η Ζαλγκίρις όπου κι αν έχει παίξει φέτος, είναι παραγωγική, μιας και εκτός έδρας μετρά 86,6 πόντους ανά αγώνα. Στοιχεία που μας οδηγούν στο over 159,5 σε απόδοση 2,00.

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ – ΠΑΡΤΙΖΑΝ (21:30)

Κακό είναι το ξεκίνημα της ομάδας του Πάμπλο Λάσο στη νέα εποχή που έχει μπει ως σύλλογος. Η Μπάγερν Μονάχου μετρά τέσσερις σερί ήττες σε πρωτάθλημα και Euroleague, με τις ήττες στις εντός των συνόρων διοργανώσεις να πονούν ακόμα περισσότερο. Το πρόβλημα για τους Γερμανούς είναι πως ενώ έχουν μία σχετικά καλή άμυνα στην Euroleague, είναι πολύ κακοί επιθετικά. Δεν έχουν βγει ακόμα οι αυτοματισμοί και λείπουν και οι προσωπικότητες (πλην του Ιμπάκα) για να τραβήξουν τους υπόλοιπους. Συν τοις άλλοις έχουμε ένα ρόστερ που τώρα μαθαίνει σε υψηλό επίπεδο και με διευρυμένους ρόλους τα… κατατόπια της Euroleague.

Η Παρτιζάν πέτυχε μια σπουδαία ανατροπή επί της Φενέρμπαχτσε την προηγούμενη εβδομάδα και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα. Ακολούθησε, βέβαια, η ήττα από την Ιγκοκέα για το πρωτάθλημα και μόνο με θετικό μάτι δεν πήρε αυτό το αποτέλεσμα ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Βέβαια, στα θετικά για τον Ζοτς είναι το γεγονός πως θα δούμε για πρώτη φορά στην Euroleague τον Μπρούνο Καμπόκλο. Ο Βραζιλιάνος έπαιξε και κόντρα στην Ιγκοκέα για 3 λεπτά και προφανώς θέλει χρόνο για να μπει στο κλίμα.

Έχουμε ένα value bet από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Η Μπάγερν Μονάχου έχει βαριά και αθλητικά κορμιά στο «ζωγραφιστό», συνεπώς ο Σμαϊλάγκιτς και ο Καμίνσκι δεν θα πατήσουν εύκολα κοντά στο καλάθι. Βέβαια αυτό μόνο αρνητικό δεν είναι για τους ίδιους. Θα μείνουμε στον πρώτο, ο οποίος κόντρα στην Ιγκοκέα είχε 2/3 τρίποντα και στην Euroleague μετρά ως τώρα 4/9, με αποκορύφωμα το 3/3 κόντρα στον Ολυμπιακό. Κοινή συνισταμένη εκείνου του αγώνα με τον σημερινό: ότι ο αντίπαλος είχε κορμιά που δεν αφήνουν χώρους στο «ζωγραφιστό». Γι’ αυτό και θα πάμε στο over 0,5 στα εύστοχα τρίποντα του Σμαϊλάγκιτς σε απόδοση 2,35.

ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ – ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (21:30)

Ντέρμπι έχουμε στην Ισπανία ανάμεσα σε Βάσκους και Καταλανούς. Οι Βάσκοι παρουσιάζουν βελτίωση άμα τη ελεύσει του Ντούσκο Ιβάνοβιτς στον πάγκο. Ο Μαυροβούνιος τεχνικός έχει κερδίσει προς ώρας τους παίκτες του, μιας και υπάρχει καλύτερο κλίμα στην ομάδα, ειδικά σε σχέση με την τελευταία περίοδο του Πεναρόγια. Στα θετικά για την Μπασκόνια είναι πως ο Κιόζα με τον ΜακΙντάιρ μπαίνουν στο κλίμα της Euroleague, ενώ ο Τσίμα Μονέκε αποδεικνύει παιχνίδι με το παιχνίδι το τεράστιο ταλέντο του.

Η Μπαρτσελόνα έφτασε τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, όμως οι δύο τελευταίες μόνο εύκολες δεν ήταν. Τόσο κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, όσο και το Σαββατοκύριακο κόντρα στην Τενερίφη αντιμετώπισε σοβαρές δυσκολίες και θα μπορούσε στις λεπτομέρειες να χάσει το ματς. Στα θετικά για τον Ρότζερ Γκριμάου είναι η επιστροφή των Γιοκουμπάιτις και Λαπροβίτολα, είναι αμφίβολος, όμως, ο Αμπρίνες.

Η Μπασκόνια παίζει με ανεβασμένη ψυχολογία και νίκες όπως αυτή κόντρα στον Ολυμπιακό στο τελευταίο σουτ δίνουν το έξτρα ώθηση. Η Μπαρτσελόνα κερδίζει στα τελευταία παιχνίδια στις λεπτομέρειες και σε τόσο ιδιαίτερα παιχνίδια όπως το σημερινό αυτό δεν είναι αρκετό. Θα πάμε, λοιπόν, στον άσο σε απόδοση 2,70.



BetMarket.gr Επιλογές

15/11,21:00 Άλμπα Βερολίνου – Βιλερμπάν: Over 166,5 (Απόδοση 1,87)

15/11,21:15 Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις: Over 159,5 (Απόδοση 2,00)

15/11,21:30 Μπάγερν Μονάχου – Παρτιζάν: Σμαϊλάγκιτς over 0,5 εύστοχα τρίποντα (Απόδοση 2,35)

15/11,21:30 Μπασκόνια – Μπαρτσελόνα: 1 (Απόδοση 2,70)

