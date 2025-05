Met Gala 2025: Αναδρομή στις εμφανίσεις που έχουν γράψει «ιστορία» λίγο πριν το μεγάλο event

Το Met Gala 2025, που πραγματοποιείται απόψε στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, φέρει τον τίτλο «Superfine: Tailoring Black Style» και εστιάζει στην έννοια του Black Dandyism. Η έκθεση εξερευνά την ιστορία και την αισθητική του μαύρου δανδισμού, από τον 18ο αιώνα έως σήμερα, αναδεικνύοντας τη μόδα ως μέσο αυτοέκφρασης και πολιτιστικής ταυτότητας.

Το Met Gala είναι ένα ετήσιο φιλανθρωπικό γκαλά που αποτελεί τη μεγαλύτερη συνάντηση των ανθρώπων της μόδας και προσελκύει το ενδιαφέρον των σημαντικότερων ονομάτων της σόουμπιζ, του κινηματογράφου και της μουσικής σκηνής. Σκοπός του, η συγκέντρωση χρημάτων για την ενίσχυση του Ινστιτούτου Κοστουμιών του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης (Metropolitan Museum of Art’s Costume).

Καθώς το κόκκινο χαλί γεμίζει με εντυπωσιακές εμφανίσεις που αποτίουν φόρο τιμής στη μαύρη κουλτούρα και το στιλ, είναι η κατάλληλη στιγμή να θυμηθούμε μερικές από τις πιο αξέχαστες εμφανίσεις του παρελθόντος. Looks που δεν πετυχαίνουν πάντα τον στόχο τους, με ορισμένους celebrities να ξεχωρίζουν για τη δημιουργικότητα και άλλους να προκαλούν συζητήσεις.

Αναδρομή στις εμφανίσεις που έχουν γράψει «ιστορία»

Η βραβευμένη με Grammy Τάιλα, είχε κάνει μια εκκεντρική εμφάνιση στο Met Gala 2024 και για ν’ ανέβει τις σκάλες έπρεπε να τη σηκώσουν στα χέρια. Η Νοτιοαφρικανή είχε επιλέξει ένα στενό, φόρεμα σχεδιασμένο από τον οίκο Balmain, που ήταν καλυμμένο εξ ολοκλήρου με άμμο. Το στράπλες, εφαρμοστό σχέδιό του ήταν τολμηρό – έδειχνε το περίγραμμα του σώματός της από μπροστά μέχρι πίσω – και έμοιαζε αρκετά εύθραυστο.

Το φόρεμα της Ναόμι Κάμπελ με τους πολύτιμους λίθους, την μεταμόρφωσε σε ένα κινούμενο διαμάντι κάτω από το φλας των φωτογράφων με τη λαμπερή του κομψότητα να αποδεικνύεται διαχρονική. Το μοντέλο έμοιαζε με μια σύγχρονη Σταχτοπούτα που βρέθηκε υπό τις μαγικές λάμψεις της νεράιδας νονάς της. Το φόρεμα ήταν παραγγελία του ίδιου του εμβληματικού σχεδιαστή υψηλής ραπτικής Gianni Versace, με τον οποίο είχε εμφανιστεί στο Met Gala 1995.

Αφού περπάτησε στο κόκκινο χαλί φορώντας έναν εκθαμβωτικό πολυέλαιο, η βασίλισσα του Met Gala, Kέιτι Πέρι, φόρεσε μια ακόμη πιο άβολη στολή το 2019: ένα χάμπουργκερ, το οποίο ήταν το αντίθετο από όλα τα σέξι φορέματα που φορούσαν οι άλλες διασημότητες εκείνη τη βραδιά.

Ο Μπίλυ Πορτερ το 2019 έκανε μια θεαματική είσοδο, φορώντας ένα χρυσό σύνολο με φτερά και ένα χρυσό χειροποίητο αξεσουάρ 24 καρατίων, εμπνευσμένο από τον Θεό Ήλιο.



Η τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας Κιμ Καρντάσιαν το 2022 αποφάσισε να αναβιώσει το θρυλικό look της Marilyn Monroe, στο αξέχαστο σε όλους Happy Birthday, Mr President. Το φόρεμα αποτελούνταν από 6,000 κρύσταλλα, ραμμένα στο χέρι.

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και ο Alexander McQueen περπάτησαν μαζί το κόκκινο χαλί του Met Gala το 2006, με τίτλο «AngloMania: Tradition and Transgression in British Fashion», φορώντας ασορτί καρό looks -με την υπογραφή του αξέχαστου designer -μια στιγμή που θεωρείται από πολλούς, και όχι άδικα, μια ιστορική στιγμή για τη μόδα.

Η Ριάνα στο MET GALA 2015 είχε κλέψει τις εντυπώσεις χάρη στο κίτρινο φόρεμα που επέλεξε να φορέσει το οποίο είχε γούνα, μακριά ουρά και ήταν διακοσμημένο με περίτεχνα κεντήματα. Το σύνολο της είχε ολοκληρώσει με ένα εντυπωσιακό αξεσουάρ στα μαλλιά. Δεν είναι τυχαίο, ότι ακόμη και σήμερα πολλοί μνημονεύουν την εμφάνιση της.