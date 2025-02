Met Gala 2025: Στο επίκεντρο το στυλ των μαύρων ανδρών μέσα από τους αιώνες

Το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης (The Met) ανακοίνωσε τον ενδυματολογικό κώδικα για το φετινό Met Gala που έχει τον τίτλο «Tailored for You» (Ραμμένο για σένα) και είναι μια αναφορά στην επερχόμενη έκθεση του Ινστιτούτου Κοστουμιών του MET που θα επικεντρωθεί στην ανδρική μόδα και ειδικότερα στο στυλ των μαύρων ανδρών μέσα από τους αιώνες.

Οι καλεσμένοι θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους και να παρουσιάσουν εντυπωσιακές εμφανίσεις με κοστούμια και ανδρικά σύνολα που θα ξεχωρίζουν.

Παράλληλα το Ινστιτούτο Κοστουμιών ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει μια «επιτροπή υποδοχής» με διάσημους καλεσμένους, οι οποίοι θα πλαισιώσουν τους οικοδεσπότες του γκαλά: Pharrell Williams, Lewis Hamilton, Colman Domingo, A$AP Rocky και LeBron James. Φυσικά ανάμεσά τους θα δώσει το «παρών» και η σιδηρά κυρία της μόδας Anna Wintour.

Τα λαμπερά ονόματα περιλαμβάνουν τους αθλητές, Simone Biles, Angel Reese και Sha'Carri Richardson και τους σκηνοθέτες, Spike Lee, Tonya Lewis Lee και Regina King.

Οι ηθοποιοί, Ayo Edebiri, Audra McDonald και Jeremy Pope καθώς και οι μουσικοί, Doechii, Usher, Tyla, Janelle Monáe και André 3000 βρίσκονται επίσης στη λίστα μαζί με την συγγραφέα Chimamanda Ngozi Adichie, τους καλλιτέχνες, Jordan Casteel, Rashid Johnson και Kara Walker, τους θεατρικοί συγγραφείς, Jeremy O. Harris και Branden Jacobs-Jenkins και τις προσωπικότητες της μόδας, Grace Wales Bonner, Edward Enninful, Dapper Dan και Olivier Rousteing.

Η διάσημη φιλανθρωπική εκδήλωση για το Ινστιτούτο Κοστουμιών, η οποία πέρυσι ξεπέρασε το ποσό ρεκόρ των 26 εκατομμυρίων δολαρίων, εγκαινιάζει την ανοιξιάτικη έκθεση. Με θέμα «Superfine: Tailoring Black Style», θα διαρκέσει έξι μήνες και είναι εμπνευσμένη από το βιβλίο της Monica L. Miller, »Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity».

Το Met Gala θα πραγματοποιηθεί στις 5 Μαΐου. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό από τις 10 Μαΐου έως τις 26 Οκτωβρίου.