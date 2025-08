Μετά τη Σύρο, τη Ρόδο και τον Άγιο Νικόλαο: Ημέρα δράσης σε νησιά για την Παλαιστίνη η 10η Αυγούστου

Η 10η Αυγούστου ορίστηκε ως ημέρα δράσης για την Παλαιστίνη σε νησιά και τουριστικούς προορισμούς.

Στην ημέρα αυτή συμμετέχει η πρωτοβουλία March to Gaza τονίζοντας πως γίνεται «ενάντια στη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού και στους υποστηρικτές της».

Μέσα από την πρωτοβουλία αυτή επιχειρείται να καταστεί σαφές ότι «η Ελλάδα δεν είναι απλώς «παράδεισος διακοπών». Είναι μια χώρα της οποίας ο λαός στέκεται διαχρονικά και αταλάντευτα στο πλευρό της Παλαιστίνης. Και αυτός ο λαός δεν σωπαίνει μπροστά στη γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ με τη στήριξη και τη συνενοχή της Δύσης και της ελληνικής κυβέρνησης».

Η εν λόγω πρωτοβουλία έρχεται έπειτα από τις κινητοποιήσεις ενάντια στο κρουαζιερόπλοιο που μετέφερε Ισραηλινούς τουρίστες σε Σύρο, Ρόδο και Κρήτη.

«Η αλληλεγγύη δεν ποινικοποιείται»

Αναλυτικά, η ανακοίνωση για την ημέρα δράσης:

«NOT IN OUR LAND – NOT IN OUR NAME | 10 Αυγούστου: Ημέρα Δράσης Σε νησιά και τουριστικούς προορισμούς

Καθώς εκατομμύρια τουρίστες κατακλύζουν τη χώρα, ας κάνουμε την παρουσία μας ορατή και ηχηρή. Ας μετατρέψουμε τα νησιά, τις παραλίες, τα σοκάκια, τις βουνοκορφές και τα καταφύγια σε τόπους αλληλεγγύης — όχι χαλάρωσης για τους δολοφόνους στρατιώτες του IDF. Η οργανωμένη προσπάθεια να γίνει η Ελλάδα «καταφύγιο» για όσους συμμετέχουν ή στηρίζουν τη σφαγή στην Παλαιστίνη δεν θα περάσει!

Η γενοκτονία εντείνεται. Η Γάζα βρίσκεται σε στάδιο 5 λιμού. Όλα τα μάτια και οι καρδιές της ανθρωπότητας είναι στραμμένα εκεί. Απαιτούμε να σταματήσει αυτή η βαρβαρότητα τώρα!

Η Σύρος, η Ρόδος, ο Άγιος Νικόλαος Κρήτης έδειξαν τον δρόμο. Η αλληλεγγύη δεν ποινικοποιείται, το κίνημα δεν καταστέλλεται!

Στις διακοπές μας δεν ξεχνάμε – δεν σιωπούμε. Κινητοποιούμε και κινητοποιούμαστε».