Μιχάλης Λεβεντογιάννης: «Μένω ολομόναχος με τα γατιά μου... είμαι σε φάση μοναξιάς»

Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης, που φέτος πρωταγωνιστεί σε δύο τηλεοπτικές, κωμικές σειρές - στο «Hotel Elvira» και στο «Γιατί ρε πατέρα;» ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «The 2night Show» και μίλησε για την προσωπική του ζωη και την καθημερινότητά του, αλλά και για το πώς πήρε την απόφαση να ασχοληθεί με την υποκριτική.

«Παλαιότερα ήμουν πιο ευαίσθητος, τώρα είμαι πιο σκληρός. Μου αρέσει και συντροφικότητα αλλά και η μοναξιά, τώρα είμαι στη φάση της μοναξιάς. Νομίζω ότι κάθε σχέση πρέπει να κάνει την απόσβεσή της. Υπάρχουν και σχέσεις, που πενθούνται πριν τελειώσουν» παραδέχθηκε.

Και συνέχισε: «Μένω ολομόναχος με τα γατιά μου. Δεν προλαβαίνω να μαγειρέψω, παραγγέλνω. Τα βασικά ξέρω να τα φτιάχνω. Έχω δίπλωμα, αλλά δεν οδηγώ. Μετακινούμαι με ταξί, γιατί δεν έχω οδηγική συμπεριφορά. Δεν με έχει εμποδίσει σε τίποτα, όλοι οι φίλοι μου οδηγούν και πάντα σε όποια δουλειά είμαι κάνω μία συμφωνία ότι θα υπάρχει κάπου κοντά ένα ταξί για τα γυρίσματα».

Όπως εξήγησε ο ηθοποιός, ανέκαθεν ήξερε ότι θέλει να ασχοληθεί με την υποκριτική αλλά δεν τολμούσε να το παραδεχθεί ούτε στον εαυτό του. «Εργαζόμουν σε μία πολυεθνική εταιρεία μάρκετινγκ. Ο στρατός ήταν η αφορμή για να καταλάβω ότι δεν μου ταίριαζε αυτή η δουλειά, δεν με γέμιζε. Πάντα μου άρεσε το θέατρο, είχα σκεφτεί από το σχολείο να γίνω ηθοποιός, αλλά δεν τολμούσα να το παραδεχτώ ούτε στον ίδιο μου τον εαυτό. Οι γονείς μου έμαθαν πρώτοι. Το πήραν μια χαρά. Μου είχαν από μικρή ηλικία εμπιστοσύνη».