«Μην κλέβετε πράγματα από το Air Force One» - Προειδοποίηση προς δημοσιογράφους

Αποδέκτες αυστηρής προειδοποίησης να σταματήσουν να κλέβουν αναμνηστικά από το επίσημο αεροσκάφος του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έγιναν οι δημοσιογράφοι. Σε απογραφή του Air Force One μετά την επίσκεψη του προέδρου Μπάιντεν στη δυτική ακτή των ΗΠΑ τον Φεβρουάριο διαπιστώθηκε ότι έλειπαν αρκετά αντικείμενα από το τμήμα τύπου.



Επώνυμες μαξιλαροθήκες, ποτήρια και πιάτα με χρυσή μπορντούρα είναι μεταξύ των αντικειμένων που φέρονται να έχουν εξαφανιστεί από το αεροσκάφος.

Το Air Force One | Unsplash







Η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου προειδοποίησε ότι η λήψη αντικειμένων από το αεροπλάνο απαγορεύεται.



Τον περασμένο μήνα, η ένωση έστειλε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους δημοσιογράφους για να αναφέρει ότι μια τέτοια συμπεριφορά αντανακλά άσχημα την ομάδα του Τύπου -την ομάδα των δημοσιογράφων που ταξιδεύουν με τον πρόεδρο- και πρέπει να σταματήσει.



Στους δημοσιογράφους δίνονται μερικές φορές μικρές συσκευασίες σοκολάτας M&Ms διακοσμημένες με την προεδρική σφραγίδα ως αναμνηστικό.



Αλλά η λήψη αντικειμένων με το λογότυπο του Air Force One - συμπεριλαμβανομένων μαχαιροπήρουνων και πετσετών - είναι συνηθισμένο φαινόμενο εδώ και χρόνια, υποστηρίζουν οι αναφορές.



Ο Μίσα Κομαντόφσκι, ανταποκριτής του Λευκού Οίκου από τη Φωνή της Αμερικής, έχει συγκεντρώσει μια ιδιαίτερη συλλογή αντικειμένων από τα ταξίδια του με το προεδρικό αεροπλάνο.



«Δεν έφερα κανέναν σε δύσκολη θέση ούτε διέπραξα κάποιο αδίκημα για να φτιάξω αυτή τη συλλογή», δήλωσε στο BBC News. Επίσης έχει ένα κουτί από τα προεδρικά M&Ms με την υπογραφή του κ. Μπάιντεν.



Το Air Force One, το οποίο ο Λευκός Οίκος αποκαλεί το «γραφείο του προέδρου στον ουρανό», έχει επιφάνεια 372 τ.μ. που κατανέμεται σε τρία επίπεδα.



Οι εντυπωσιακές εγκαταστάσεις του περιλαμβάνουν μια εκτεταμένη σουίτα για τον πρόεδρο, έναν ιατρικό σταθμό με ένα χειρουργικό τραπέζι, μια αίθουσα συνεδριάσεων και τραπεζαρίας, δύο μαγειρεία προετοιμασίας φαγητού που μπορούν να ταΐσουν 100 άτομα ταυτόχρονα, καθώς και καθορισμένους χώρους για τον Τύπο, τους VIP, την ασφάλεια και το γραμματειακό προσωπικό.



Με τα προηγμένα ηλεκτρονικά και αμυντικά του συστήματα, το αεροσκάφος χαρακτηρίζεται ως στρατιωτικό αεροσκάφος, σχεδιασμένο να αντέχει σε αεροπορική επίθεση.



Έχει επίσης τη δυνατότητα ανεφοδιασμού καυσίμων στον αέρα, επιτρέποντάς του να πετάει για απεριόριστο χρονικό διάστημα - ζωτικής σημασίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.



Το Air Force One είναι επίσης εξοπλισμένο με ασφαλή εξοπλισμό επικοινωνιών, επιτρέποντας στο αεροσκάφος να λειτουργεί ως κινητό κέντρο διοίκησης.

Υπάρχουν 85 τηλέφωνα επί του αεροσκάφους, μια συλλογή αμφίδρομων ασυρμάτων και συνδέσεις υπολογιστών. Ο πρόεδρος κάθεται μπροστά, ενώ οι δημοσιογράφοι τοποθετούνται στο πίσω μέρος του αεροπλάνου.