Μήνυση της Tesla προς το υπουργείο συγκοινωνιών της Σουηδίας

Συνεχίζεται με αμείωτη ένταση η «κόντρα» της Tesla με τα Σουηδικά εργατικά συνδικάτα. Αυτή τη φορά η εταιρία από τις ΗΠΑ, κάνει την πρώτη της κίνηση.



Η Tesla μηνύει τη Σουηδική Υπηρεσία Μεταφορών (το υπουργείο συγκοινωνιών της) επειδή η εταιρία που συνεργάζεται αρνείται να δώσει πινακίδες κυκλοφορίας, στα είδη εκτελωνισμένα μοντέλα της. Αυτό αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Η άρνηση χορήγησης πινακίδων κυκλοφορίας συνιστά επίθεση και δημιουργεί διακρίσεις, οι οποίες στρέφονται προς την Tesla και δεν έχουν καμία νομική υποστήριξη», ισχυρίστηκε η αυτοκινητοβιομηχανία από το Πάλο Άλτο στην αγωγή της.

Η μη χορήγηση πινακίδων κυκλοφορίας στα αυτοκίνητα της εταιρίας του Elon Musk, που ήδη βρίσκονται σε Σουηδικό έδαφος, βάζει στην «κόντρα» Σουηδίας-Tesla και το Υπουργείο Συγκοινωνιών της χώρας.



Αυτή είναι ουσιαστικά η πρώτη… κίνηση της Αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας στη σκακιέρα της «μάχης» της με το σουηδικό σωματείο IF Metall, το οποίο έχει οργανώσει απεργία κατά της αυτοκινητοβιομηχανίας. Το IF Metall έχει συγκεντρώσει υποστήριξη από πολλά άλλα συνδικάτα κατά τη διάρκεια της απεργίας του, συμπεριλαμβανομένου του PostNord — του ταχυδρομικού παρόχου της Σουηδικής Υπηρεσίας Μεταφορών. Την περασμένη εβδομάδα, το συνδικάτο έβγαλε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει πως δεν θα παραδώσει τις πινακίδες κυκλοφορίας για νέα οχήματα Tesla.

Η PostNord συμμετείχε στην απεργία της IF Metall κατά της Tesla όταν η Σουηδική Ένωση Υπαλλήλων Υπηρεσιών και Επικοινωνιών (Service- och Kommunikationsfacket SEKO) αρνήθηκε να παραδώσει αλληλογραφία και δέματα στα συνεργεία και τα γραφεία της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η υποστήριξη της Seko στη μάχη του IF Metall ενάντια στην Tesla έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απεργία. Τα συνεργεία και τα κέντρα σέρβις της Tesla, είναι δύσκολο να επισκευάσουν ή να συντηρήσουν τα αυτοκίνητα όταν δεν παραλαμβάνουν ανταλλακτικά.



Το συνδικάτο IF Metall αρνείται να τερματίσει την απεργία και τον αποκλεισμό της Tesla, από τη Σουηδία, μέχρι η εταιρία να υπογράψει μια συλλογική σύμβαση που περιγράφει λεπτομερώς τους όρους απασχόλησης των εργαζομένων της. Η Tesla Sweden έχει άμεσες εντολές από τον Elon Musk να μην υπογράψει καμία συλλογική σύμβαση, φέρνοντάς την σε δύσκολη θέση. Από την άλλη πλευρά, λιγότερο από το 10% των εργαζομένων της Tesla Sweden συμμετείχαν στην απεργία της IF Metall και ισχυρίζονται πως έχουν καλύτερες συμφωνίες και παροχές από αυτές που ορίζει η συλλογική σύμβαση. Αυτό ανάγκασε την IF Metall να δίνει έξτρα επιδόματα στους εργαζόμενους της Tesla Sweden για να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις.