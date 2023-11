Αποκλεισμός της Tesla στη Σουηδία

Τα σουηδικά συνδικάτα συμμετέχουν σε αποκλεισμούς και στοχευμένες απεργίες κατά της Tesla λόγω της άρνησής της να υπογράψει συλλογική σύμβαση εργασίας με τους μηχανικούς της.



Τα συνδικάτα σε όλη τη Σουηδία δήλωσαν ότι θα υποστηρίξουν μια προσπάθεια να πιέσουν την Tesla να υπογράψει μια συλλογική σύμβαση εργασίας με τους 120 μηχανικούς της, συμμετέχοντας σε μια εκστρατεία για την υπεράσπιση ενός μοντέλου οργανωμένης εργασίας που πολλοί Σουηδοί λένε ότι είναι απαραίτητο για την οικονομική επιτυχία και σταθερότητα της χώρας.



Η ένωση μεταφορών ανακοίνωσε ότι θα αρνηθεί να ξεφορτώσει κάθε Tesla που φτάνει με πλοίο σε τέσσερα μεγάλα Σουηδικά λιμάνια. Μάλιστα όταν η αυτοκινητοβιομηχανία επαναδρομολογούσε τις αποστολές σε άλλα λιμάνια, η ένωση, επέκτεινε τη δράση της για να μπλοκάρει τέτοιες αποστολές σε όλα τα λιμάνια της χώρας από τις 17 Νοεμβρίου, εκτός εάν επιτευχθεί συμφωνία.



Το σωματείο ηλεκτρολόγων είπε ότι τα μέλη του θα σταματήσουν να εξυπηρετούν τους σταθμούς φόρτισης της Tesla όταν χρειάζονταν επισκευή και οι εργαζόμενοι στη συντήρηση είπαν ότι δεν θα καθαρίσουν τις εγκαταστάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Τη Δευτέρα 6/11, το συνδικάτο IF Metall, το οποίο εκπροσωπεί 300.000 εργαζομένους σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των μηχανικών της Tesla, δήλωσε ότι οι συνομιλίες του με τους εκπροσώπους της εταιρείας έληξαν χωρίς λύση. Το συνδικάτο έχει ξεκινήσει την απεργιακή δράση στα 12 κέντρα εξυπηρέτησης της Tesla από την 27 Οκτωβρίου.



Η Tesla, η οποία ενεργοποιείτε στη Σουηδία το 2013, δεν απάντησε στα σχόλια. Η εταιρεία είπε στο Σουηδικό Πρακτορείο Ειδήσεων TT ότι ακολούθησε τους Σουηδικούς κανόνες της αγοράς εργασίας, αλλά επέλεξε να μην υπογράψει συλλογική σύμβαση.

«Είναι ατυχές που η IF Metall έχει λάβει αυτά τα μέτρα», είπε εκπρόσωπος της Tesla στο TT και πρόσθεσε: «Προσφέρουμε ήδη ισοδύναμες ή καλύτερες συμφωνίες από αυτές που καλύπτονται από τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και δεν βρίσκουμε λόγο να υπογράψουμε οποιαδήποτε άλλη συμφωνία».

Η IF Metall είπε ότι πιστεύει ότι η Tesla έχει προσλάβει εξωτερικούς εργάτες για να αντικαταστήσει τους απεργούς υπαλλήλους, αλλά αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Τα συνδικάτα που υποστηρίζουν τον σκοπό του IF Metall δήλωσαν ότι προσπαθούν όχι μόνο να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας για τους μηχανικούς που απασχολούνται από την Tesla, αλλά και να υπερασπιστούν το μακροχρόνιο σύστημα οργανωμένης εργασίας της Σουηδίας, στο οποίο εργοδότες και εργαζόμενοι συνεργάζονται για την επίτευξη συναίνεσης σχετικά με τους μισθούς, τα επιδόματα και τις ώρες εργασίας. Τέτοιες συμφωνίες καλύπτουν περίπου το 90% των εργαζομένων στη Σουηδία.



Ακόμη δεν ήταν σαφές εάν κάποια φορτία αυτοκινήτων Tesla επρόκειτο να φτάσουν ή αν έφτασαν στα λιμάνια. Ο Mans Frostell, διευθύνων σύμβουλος του Sodertalje Port, είπε ότι η Sodertalje έχει παραλάβει κατά μέσο όρο 1.200 αυτοκίνητα την προηγούμενη (από 6/11) εβδομάδα και δεν υπήρχαν αυτοκίνητα Tesla στην αποστολή αυτή.

Ο Έλον Μασκ, ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, έχει επανειλημμένα αντικρούσει τις εκκλήσεις των 127.000 υπαλλήλων του σε όλο τον κόσμο για συνδικαλισμό.





«Η Tesla πρέπει να αποδεχθεί τους κανόνες της σουηδικής αγοράς εργασίας και στη Σουηδία χρησιμοποιούμε συλλογικές συμβάσεις», δήλωσε ο Mikael Pettersson, επικεφαλής διαπραγματεύσεων στο Elektrikerna, το σωματείο ηλεκτρολόγων.

Η Elektrikerna είπε ότι τα μέλη της δεν θα παρέχουν καμία συντήρηση ή επισκευή στους 213 σταθμούς φόρτισης της Tesla σε ολόκληρη τη Σουηδία από τις 17 Νοεμβρίου.

Στη δράση δεν συμμετέχουν μόνο τα συνδικάτα. Η Taxi Stockholm, δήλωσε ότι θα σταματήσει όλες τις νέες παραγγελίες στην Tesla για τον στόλο της.