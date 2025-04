MITSI VAR: Ο Τσίπρας δραπετεύει από το λαγούμι της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Έξυπνες ατάκες που χαρίζουν άφθονο γέλιο χάρισαν ο Γιώργος Μητσικώστας και ο Σωτήρης Καλυβάτσης, στο επεισόδιο της σατιρικής εκπομπής «MITSI - VAR», που μεταδόθηκε το βράδυ της Παρασκευής από τη συχνότητα του Action 24.

Στο στόχαστρο της εκπομπής βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας ο οποίος δραπετεύει από το λαγούμι της Ζωής Κωνσταντοπούλου: - Βρε βρε ήρθε η άνοιξη και βγήκανε περίπατο οι κάμπιες;

Ο Τσίπρας απαντά στη Ζωή, με φωνή Ανδρέα Παπανδρέου: - Γιατί μιλάς με φωνή Ανδρέα Παπανδρέου; - Γιατί δεν μπορώ να θυμηθώ τη δική μου. Με περιμένουν στο Χάρβαρντ, με είχαν καλέσει και την Καθαρά Δευτέρα. - Γιατί; Έψαχναν ελληνικό χαλβά;

- Είπα να τους κάνω σεμινάριο γι' αυτό που ξέρω καλά... Σεμινάριο για την πολιτική. Η πρώτη μου ομιλία ήταν sold out. Η αίθουσα ήταν κατάμεστη. Δύο smart γέμιζα. Μου είπαν ότι είμαι ο πιο έξυπνος Έλληνας που έχει μιλήσει φέτος στο Χάρβαρντ. - Ποιος άλλος έχει μιλήσει; - Ο Κώστας Μπακογιάννης. Είχα και μεταφραστή, μετέφραζε από αγγλικά σε αγγλικά.

- Πώς λέγεται στα αγγλικά ''ακολούθησε τον χάρτη''; - Follow your heart! - Πώς λέγεται στα αγγλικά ''στο κάτω κάτω της γραφής ο dirty Harry είναι ερωτευμένος; - Down town of the writing ο Χάρι έχει μεγάλο ντέρτι μες την καρδιά. - Εντάξει μην πεις τίποτα μπαίνω μόνος μου στο λαγούμι... Ποιοι είναι οι άλλοι έξι μέσα; - Διαφώνησαν μαζί μου σήμερα. Πάω δικαστήριο με μήνυσε ο Πορτοσάλτε για ένα συκοφαντικό χαρακτηρισμό που έκανα για εκείνον. Είπα ότι είναι δημοσιογράφος...

Το επεισόδιο του «MITSI-VAR» απέδειξε για ακόμα μια φορά πως η σάτιρα δεν έχει όρια, χαρίζοντας στο κοινό στιγμές ξεκαρδιστικής απόλαυσης.