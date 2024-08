Moto Guzzi V7 Stone Ten: H εμβληματική roadster

Ενισχυμένη από τη σημαντική εμπορική επιτυχία τη χρονιά που μόλις τελείωσε, η Moto Guzzi V7 επιβεβαιώνεται ως η βασίλισσα των εμβληματικών roadster μοτοσικλετών , ένας μύθος που μπορεί να ανανεώνεται συνεχώς, κατακτώντας νέες γενιές μοτοσυκλετιστών και ταυτόχρονα διατηρώντας τον αποκλειστικό και αυθεντικό χαρακτήρα της.



Στην έκθεση Motor Bike Expo, στη Βερόνα αποκαλύφθηκε η V7 με ένα νέο κουστούμι που δημιουργήθηκε για να γιορτάσει έναν ακλόνητο πυλώνα της Moto Guzzi: τους Guzzisti και την αγάπη τους για μια μάρκα μοναδική στον κόσμο.

H νέα Moto Guzzi V7 Stone Ten γιορτάζει τα δέκα χρόνια της Moto Guzzi The Clan, της επίσημης κοινότητας ιδιοκτητών και των φίλων του αετού, η οποία γεννήθηκε το 2014.

Μέσα σε αυτή τη δεκαετία, χάρη στη Moto Guzzi The Clan, χιλιάδες μοτοσυκλετιστές που μοιράζονται το ίδιο πάθος για τις δικύλινδρες μοτοσυκλέτες του Mandello έρχονται σε επαφή μεταξύ τους, μοιράζονται εμπειρίες, συναντιούνται σε ράλι και εκδηλώσεις που διοργανώνει η κοινότητα και πολύ συχνά με αυτόν τον τρόπο να γίνονται σύντροφοι ταξιδιών και περιπέτειας.

Η κοινότητα The Clan προσφέρει στα μέλη της αποκλειστικά προνόμια και είναι ένας χώρος όπου δημιουργούνται συνδέσεις και γεννιούνται φιλίες στο αυθεντικό πνεύμα της Guzzi: μια ολοένα και πιο μεγάλη κοινότητα που αριθμεί πλέον πάνω από 50 χιλιάδες μέλη από όλο τον κόσμο.



Η Moto Guzzi V7 Stone Ten εκφράζει τη ζωντάνια της κοινότητας μέσα από τον σπορ χαρακτήρα της. Μια ασπρόμαυρη καρό λωρίδα - εμπνευσμένη από το λογότυπο The Clan - με κόκκινο περίγραμμα διατρέχει το πάνω μέρος του ρεζερβουάρ, που συνδυάζεται τέλεια με τη μαύρη βαμμένη επιφάνεια. Στο πλάι το ρεζερβουάρ χαρακτηρίζεται από ένα γυαλιστερό παστέλ λευκό χρώμα, που έρχεται σε αντίθεση με τα μαύρα πλαϊνά πάνελ.

Ο σπορ χαρακτήρας υπογραμμίζεται από τα κόκκινα ελατήρια των αμορτισέρ και τις κόκκινες ραφές της σέλας, αποκλειστική επίσης για αυτό το μοναδικό μοντέλο. Ο αδιαμφισβήτητος αετός στα πλαϊνά του ρεζερβουάρ και το λογότυπο Moto Guzzi στο κανάλι και των δύο ζαντών είναι επίσης σε κόκκινο χρώμα. Μία πλακέτα στα καβαλέτα του τιμονιού αναδεικνύει την αποκλειστικότητα αυτής της ειδικής έκδοσης.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης καθρέπτες "bar end", που δίνουν στη Stone Ten ένα ακόμα πιο εξεζητημένο και δυναμικό προφίλ, όπως και η τάπα ρεζερβουάρ από μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο. Οι προσαρμογές επεκτείνονται και στον δικύλινδρο Moto Guzzi 850, με τα καλύμματα κυλινδροκεφαλών σε χρώμα γραφίτη και τα προστατευτικά των σωμάτων ψεκασμού από μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο.

Η πιο “μυώδης” πτυχή τονίζεται από το σύστημα εξάτμισης Arrow με τελικά Moto Guzzi, χάρη στο οποίο η Moto Guzzi V7 Stone Ten επιτυγχάνει βελτιωμένες επιδόσεις, τόσο όσον αφορά την ισχύ, η οποία αυξάνεται από 48 σε 49 kW (66,5 hp) στις 6700 σαλ, όσο και τη μέγιστη ροπή, η οποία αυξάνεται από 73 σε 75 Nm στις 4900 σαλ. Οι εξατμίσεις Arrow που εξοπλίζουν την έκδοση Ten θα διατίθενται ως αξεσουάρ για όλα τα μοντέλα της οικογένειας Moto Guzzi V7.



Η νέα Moto Guzzi V7 Stone Ten αναμένεται να είναι διαθέσιμη στα σημεία πώλησης Moto Guzzi από τον Απρίλιο, με ενδεικτική τιμή λιανικής τα 10.890 € με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα.