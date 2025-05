Μπάιντεν: Δεν αναγνώρισε τον Τζορτζ Κλούνεϊ σε φιλανθρωπική εκδήλωση το 2024

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, δεν αναγνώρισε τον Τζορτζ Κλούνεϊ, όταν έφτασε σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση ρεκόρ τον Ιούνιο του 2024, την οποία συνδιοργάνωσε ο κινηματογραφικός αστέρας, αποκαλύπτουν στο επερχόμενο βιβλίο τους ο Τζέικ Τάπερ του CNN και ο Άλεξ Τόμσον του Axios.

Στα παρασκήνιο, πριν από την φιλανθρωπική εκδήλωση, ο Κλούνεϊ χαιρέτησε τον πρόεδρο όταν έφτασε μετά από ένα τριήμερο ταξίδι στην Ιταλία για τη διάσκεψη της G7.

Ο πρόεδρος εμφανίστηκε «σοβαρά αδυνατισμένος, σαν να είχε γεράσει μια δεκαετία από την τελευταία φορά που τον είδε ο Κλούνεϊ τον Δεκέμβριο του 2022», γράφουν οι συγγραφείς σε ένα απόσπασμα του βιβλίου που δημοσιεύτηκε στο New Yorker την Τρίτη: «Ξέρεις τον Τζορτζ», είπε ο βοηθός στον πρόεδρο, υπενθυμίζοντάς του ευγενικά ποιος ήταν μπροστά του.

«Ναι, ναι», είπε ο πρόεδρος σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους άνδρες στον κόσμο, τον οικοδεσπότη αυτού του επικερδούς εράνου. «Σας ευχαριστώ που είστε εδώ».

«Φάνηκε ξεκάθαρα ότι ο πρόεδρος δεν είχε αναγνωρίσει τον Κλούνεϊ», γράφουν οι Tapper και Thompson.

«Δεν ήταν μια ευθεία γραμμή παρακμής»

Το απόσπασμα δημοσιεύτηκε από το νέο βιβλίο των Tapper και Thompson, «Original Sin: President Biden's Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 20 Μαΐου. Το βιβλίο βασίζεται σε περισσότερες από 200 συνεντεύξεις, κυρίως με γνώστες των Δημοκρατικών, οι οποίες σχεδόν όλες έγιναν μετά τις εκλογές του 2024.

Η προφανής αδυναμία του Μπάιντεν να αναγνωρίσει τον Κλούνεϊ ήταν ένα από τα πιο έντονα σημάδια της σωματικής και πνευματικής του παρακμής κατά το τελευταίο έτος της προεδρίας του, η οποία οδήγησε στην απόφασή του να εγκαταλείψει την υποψηφιότητά του για επανεκλογή μετά από μια καταστροφική εμφάνιση στο ντιμπέιτ εναντίον του Ντόναλντ.

«Δεν ήταν μια ευθεία γραμμή παρακμής. Είχε καλές και κακές μέρες. Αλλά μέχρι την τελευταία ημέρα της προεδρίας του, ο Μπάιντεν και όσοι βρίσκονταν στον στενό κύκλο του αρνούνταν να παραδεχτούν την πραγματικότητα ότι η ενέργειά του, οι γνωστικές του δεξιότητες και η επικοινωνιακή του ικανότητα είχαν μειωθεί σημαντικά. Ακόμα χειρότερα, με διάφορα μέσα, προσπάθησαν να το κρύψουν», γράφουν οι συγγραφείς.

Η φιλανθρωπική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουνίου, λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν από το ντιμπέιτ. Ο Κλούνεϊ «σοκαρίστηκε βαθιά» από την επαφή με έναν άντρα που γνώριζε χρόνια, αναφέρουν οι Τάπερ και Τόμσον.

«Δεν ήταν εντάξει», θυμήθηκε ένας VIP του Χόλιγουντ που ήταν μάρτυρας της αλληλεπίδρασης, σύμφωνα με το απόσπασμα. «Εκείνο το πράγμα, η στιγμή που αναγνωρίζεις κάποιον που γνωρίζεις -ειδικά ένα διάσημο άτομο που κάνει μια απίστευτη συγκέντρωση χρημάτων για σένα- καθυστέρησε. Ήταν άβολο».

Η συμβολή Κλούνεϊ στην απόσυρση Μπάιντεν από την εκλογική κούρσα

Η αλληλεπίδραση αυτή εξηγεί το κίνητρο για τον Κλούνεϊ να δημοσιεύσει ένα άρθρο γνώμης λιγότερο από ένα μήνα αργότερα, καλώντας τον Μπάιντεν να αποσυρθεί από την κούρσα. Ο ηθοποιός μάλιστα είχε σοκαριστεί από μια επιστολή που δημοσίευσε ο Μπάιντεν στις 8 Ιουλίου, στην οποία επέμενε ότι θα παρέμενε στην κούρσα. Επικοινώνησε με τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα για να του πει ότι σκεφτόταν να γράψει το άρθρο γνώμης, γράφουν οι συγγραφείς.

«Ο Ομπάμα συμβούλεψε ότι κάτι τέτοιο θα έκανε τον Μπάιντεν να επιτεθεί ακόμη περισσότερο», σύμφωνα με το απόσπασμα.

Αφού ο Κλούνεϊ έγραψε ένα προσχέδιο, το μοιράστηκε με τον Τζέφρι Κάτζενμπεργκ, έναν σημαντικό δωρητή των Δημοκρατικών που οργάνωσε την εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων τον Ιούνιο, και είπε στον Κάτζενμπεργκ να το μοιραστεί με τον επί χρόνια βοηθό του Μπάιντεν, Στιβ Ριτσέτι, γράφουν οι συγγραφείς.

«Ο Ριτσέτι το διάβασε και έγινε έξαλλος», αναφέρουν οι Τάπερ και Τόμσον.

Σύμφωνα με το απόσπασμα, ο Κάτζενμπεργκ είπε στον Κλούνεϊ ότι δεν συμφωνούσε με την εκτίμησή του για τον Μπάιντεν, επειδή ο πρόεδρος είχε jet lag τη νύχτα της εκδήλωσης. Είπε στον Κλούνεϊ ότι ήταν επιφυλακτικός για το αν το άρθρο γνώμης θα είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο Κάτζενμπεργκ ήθελε ο Κλούνεϊ να ξεκαθαρίσει τα πράγματα σχετικά με τον θολωμένο Μπάιντεν στην εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων ως «τον ίδιο άνθρωπο που όλοι είδαμε στη συζήτηση». Υποστήριξε ότι αυτά που έλεγε ο Κλούνεϊ δεν ήταν δίκαια.

«Έχεις δίκιο, δεν είναι δίκαιο», συμφώνησε ο Κλούνεϊ. Το να γερνάς ήταν απαίσιο. Πραγματικά δεν ήταν δίκαιο», γράφουν οι συγγραφείς. «Αλλά, είπε ο Κλούνεϊ, αυτό που είχε γράψει ήταν ακριβές».