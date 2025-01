Μπλέικ Λάιβλι: Διέρρευσε ηχητικό του Τζάστιν Μπαλντόνι - «Είμαι ένας άντρας με ελαττώματα»

Μια από τις σημαντικότερες αποκαλύψεις στη διαμάχης της Μπλέικ Λάιβλι και του Τζάστιν Μπαλντόνι έχει δει το φως της δημοσιότητας, καθώς διέρρευσε ηχητικό ντοκουμέντο κατά το οποίο ο ηθοποιός απολογείται.

Συγκεκριμένα, το DailyMail.com απέκτησε αποκλειστικό ηχητικό υλικό που ρίχνει περισσότερο φως στη διαμάχη, η οποία ξεκίνησε όταν η Lively, 37 ετών, έκανε αλλαγές σε μια σκηνή στην ταράτσα της ρομαντικής ταινίας, οι οποίες δεν έτυχαν απόλυτης αποδοχής. Αυτή είναι μία από τις πιο αποκαλυπτικές εξελίξεις που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής στο ακατάστατο δράμα του It Ends With Us: Η Blake Lively εμφανίζεται να απειλεί τον συμπρωταγωνιστή της, Justin Baldoni, συγκρίνοντας τον εαυτό της με την Khaleesi από το Game of Thrones και αναφερόμενη στον σύζυγό της, Ryan Reynolds, και την καλύτερή της φίλη, Taylor Swift, ως τους «δράκους» της.

Μηνύματα από τον Απρίλιο του 2023 που περιλαμβάνονται στη μήνυση ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων εναντίον της ηθοποιού δείχνουν την απογοήτευση της Lively με την χλιαρή αντίδραση του Baldoni στη δική της εκδοχή της σκηνής – μία εκδοχή που είχε λάβει επαίνους από τον σύζυγό της και την πασίγνωστη φίλη της.

Η διαφωνία οδήγησε την Lively να μείνει σιωπηλή για αρκετές ημέρες, μέχρι που ο Baldoni «ένιωσε υποχρεωμένος» να της στείλει μήνυμα, λέγοντάς της ότι του άρεσαν οι αλλαγές της και σημειώνοντας ότι «θα το ένιωθα αυτό ακόμα και χωρίς τον Ryan και την Taylor», σύμφωνα με την καταγγελία.

Το μήνυμα που «καίει» τον ηθοποιό

«Γεια σου, Μπλέικ… είναι 2 το πρωί. Ελπίζω, αυτό να μην σε ξυπνήσει», φέρεται να ακούγεται να λέει ο Μπαλντόνι στο μήνυμά του τον Απρίλιο του 2023. «Υπάρχουν τόσα πολλά που θέλω να σου πω και ελπίζω να μπορέσουμε να κάνουμε FaceTime ή να βρεθούμε από κοντά σύντομα… αλλά θα σου στείλω μόνο μερικές σκέψεις».

«Θέλω να ξεκινήσω με μια συγγνώμη», έλεγε στο φωνητικό μήνυμα εξηγώντας ότι η «καρδιά του βυθίστηκε» όταν διάβασε ένα μήνυμα που είχε στείλει η Λάιβλι, όπου παραδεχόταν ότι νιώθει πως συχνά υποκύπτει σε «απειλητικούς εγωισμούς» από φόβο να μην διαταράξει τη διαδικασία. «Τα σκάτωσα», πρόσθεσε, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την στάση της.

«Σίγουρα δεν τα κατάφερα και δούλεψες πολύ σκληρά πάνω σε αυτό και ο τρόπος που το διατύπωσες και το πώς σε έκανε να νιώσεις… Ήθελα απλώς να σε ευχαριστήσω που το μοιράστηκες μαζί μου», συνεχίζει το ηχητικό.

«Αυτό απαιτεί μεγάλη εμπιστοσύνη και νιώθω πραγματικά ευγνώμων που νιώθεις αρκετά ασφαλής για να μου πεις ότι έτσι νιώθεις και να το μοιραστείς μαζί μου».

«Ένα πράγμα που πρέπει να ξέρετε για μένα είναι ότι παραδέχομαι και ζητώ συγγνώμη όταν αποτυγχάνω», πρόσθεσε ο Μπαλντόνι, σύμφωνα με το ηχητικό υλικό. «Δεν είμαι καθόλου τέλειος. Είμαι ένας άνδρας με ελαττώματα, όπως θα το πιστοποιήσει η γυναίκα μου».

«Θα τα κάνω θάλασσα. Θα πω το λάθος πράγμα αλλά πάντα θα ζητώ συγγνώμη και θα βρίσκω το δρόμο μου πίσω στο κέντρο…».

«Λυπάμαι που σε έκανα να νιώσεις έτσι. Πρέπει να ένιωσες απαίσια. Σίγουρα θα κάνω κάτι καλύτερο. Αυτό δεν ήταν το καλύτερό μου Σαββατοκύριακο και θα έπρεπε να είχα δώσει περισσότερο χρόνο».

Η συνάντηση Μπαλντόνι με Λάιβλι και Ρέινολντς

Στο ηχητικό μήνυμα, ο σκηνοθέτης αναφέρθηκε και σε συνάντησή του στο ρετιρέ της Λάιβλι και του Ράιαν Ρέινολντς, όπου παρευρισκόταν και η Τέιλορ Σουίφτ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Λάιβλι περιέγραψε τον σύζυγό της και τη διάσημη τραγουδίστρια ως «τιτάνες» που την προστατεύουν στη μάχη της.

Παράλληλα, ο Μπαλντόνι επαίνεσε τη δημιουργική δουλειά της Λάιβλι, λέγοντας ότι οι αλλαγές της στο σενάριο θα κάνουν την ταινία «να σκίσει».

«Μου αρέσει να είμαι με τους ανθρώπους και να είμαι πρόσωπο με πρόσωπο», φέρεται να είπε.

«Όλα αυτά για να πω, ανυπομονώ να περάσουμε χρόνο μαζί και νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει πολύ τη χημεία μας, η οποία πιστεύω ότι υπάρχει [και] υπήρχε από την αρχή».

«Ήμουν τόσο ενθουσιασμένος όταν θέλησες να κάνεις αυτή την ταινία, το ένιωσα στο δωμάτιο όταν συναντηθήκαμε και νομίζω ότι αυτό προέρχεται από το ότι και οι δύο μας είμαστε τόσο σκληρά εργαζόμενοι, έχουμε όραμα και δεν συμβιβαζόμαστε. Είμαι ενθουσιασμένος που έχω έναν δημιουργικό συνεργάτη σε αυτό».

Επιπλέον, ο Μπαλντόνι εξέφρασε την ελπίδα ότι η εμπειρία αυτής της ταινίας θα είναι θεραπευτική για τη Λάιβλι, δεδομένου ότι το «It Ends With Us» βασίζεται στο βιβλίο της Κολίν Χούβερ, το οποίο πραγματεύεται την ενδοοικογενειακή βία και υπογράμμισε ότι η Λάιβλι αποτελεί το «μυστικό συστατικό» της ταινίας, ενώ δήλωσε ανυπόμονος να συνεργαστεί περισσότερο μαζί της.

«Ο μόνος λόγος που δεν το έστειλα σήμερα ήταν επειδή προσπαθούσα να εφαρμόσω και να προσθέσω τις σημειώσεις σας στο προσχέδιο εργασίας μου… Απλά δεν είχα την ευκαιρία να σας το στείλω. Θέλω αυτή η ταινία να είναι εμπορική, όπως κι εσείς, και να επηρεάσει τους ανθρώπους και να αγγίξει τους ανθρώπους και θέλω να σας ξεναγήσω σε όλο το σχέδιό μου και τη δουλειά που κάνουμε με τον συνεργάτη ενδοοικογενειακής βίας που βρήκαμε… και απλά το όραμά μου».

Ο Μπαλντόνι ζήτησε ακόμη συγγνώμη εκ μέρους των «κινηματογραφιστών και των παραγωγών» για όσα εκείνη πέρασε. «Αυτοί οι γ@μένοι. Είμαι ακόμα κάπως έκπληκτος που αυτή είναι η βιομηχανία στην οποία βρισκόμαστε και που το έζησες αυτό ως γυναίκα».

«Ελπίζω να αισθάνεσαι καλύτερα. Δώσε στον Ράιαν την αγάπη μου που μου το έστειλε αυτό», πρόσθεσε ο Μπαλντόνι υπονοώντας ότι έλαβε επίσης ένα μήνυμα από τον Ρέινολντς.

«Και γαμώτο, έχεις σπουδαίους φίλους, αν έτσι ένιωθες και το ήξεραν αυτό», συνεχίζει το ηχητικό μήνυμα.

Η υπόθεση και οι κατηγορίες

Το ηχητικό μήνυμα δημοσιοποιήθηκε εν μέσω της νομικής διαμάχης μεταξύ του Μπαλντόνι και της Λάιβλι, μετά τις κατηγορίες της για σεξουαλική παρενόχληση και δημιουργία εκστρατείας δυσφήμισης του ονόματός της.

Η πρωταγωνίστρια είχε ισχυριστεί ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «It Ends With Us» ο 40χρονος ζητούσε περισσότερες σκηνές με προσωπικές στιγμές των δύο πρωταγωνιστικών ρόλων.

Ο Μπαλντόνι αρνήθηκε τις κατηγορίες, καταθέτοντας αγωγή δυσφήμισης και εκβιασμού κατά της Λάιβλι και του Ρέινολντς στις 16 Ιανουαρίου, διεκδικώντας αποζημίωση ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων.

Εκπρόσωποι της Λάιβλι δεν έχουν σχολιάσει τις αποκαλύψεις. Η δίκη για την υπόθεση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 9 Μαρτίου 2026.