Μπρους Σπρίνγκστιν: Τα πρώτα πλάνα από την ταινία για τη ζωή του με τον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ

Δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο τρέιλερ της βιογραφικής ταινίας για τον θρυλικό Bruce Springsteen, με τίτλο Deliver Me From Nowhere. Στο ρόλο του The Boss, ο Jeremy Allen White, γνωστός από τη σειρά The Bear, ερμηνεύει τον μουσικό κατά τη δημιουργία του αριστουργηματικού του έκτου άλμπουμ, Nebraska, αρχές της δεκαετίας του ’80.

Πλοκή και δημιουργοί

Η ταινία, σε σενάριο – σκηνοθεσία του Scott Cooper, βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του Warren Zanes (2023).

Όπως ο ίδιος ο Zanes σημειώνει, η ταινία ξεφεύγει από τα συνηθισμένα – δεν ξεκινά από τις απαρχές της επιτυχίας αλλά από τη μέση της διαδρομής του καλλιτέχνη, αναδεικνύοντας τις εσωτερικές συγκρούσεις που τον οδήγησαν στη σύνθεση του «Nebraska».



Οι ερμηνείες & το καστ

Jeremy Allen White, στο ρόλο του Bruce Springsteen, τραγουδάει μόνος του όλα τα κομμάτια, έχοντας προετοιμαστεί έντονα με φωνητική και μουσική καθοδήγηση.

Ο ίδιος δηλώνει σε συνέντευξη στο GQ: «Έχω μια πολύ ταλαντούχα ομάδα που με βοηθά να προετοιμαστώ… Ο Springsteen με υποστήριξε και περάσαμε χρόνο μαζί. Είναι απλά ο καλύτερος άνθρωπος».

Ο Bruce παρακολούθησε τα γυρίσματα και χαρακτήρισε τη φωνητική και υποκριτική ερμηνεία του White «εξαιρετική».

Η συγκινητική στιγμή του Stephen Graham

O Graham αποκάλυψε πως έλαβε ευχαριστήριο sms από τον Springsteen, το οποίο τον συγκίνησε ως γιο φτωχής εργατικής οικογένειας, λέγοντας χαρακτηριστικά:«…Ήταν υπέροχο. Έκλαιγα διαβάζοντας το μήνυμα… Είναι ένας αξιολάτρευτος άνθρωπος»

Ημερομηνία πρεμιέρας

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η ταινία θα βγει στις αίθουσες στις 24 Οκτωβρίου 2025 από τη 20th Century Studios