Ναόμι Γουότς: «Ξόδεψα πολλά χρήματα και θα υποθήκευα ακόμη και το σπίτι μου για να κάνω παιδί»

Τον αγώνα της και την αποφασιστικότητά της να γίνει μητέρα περιγράφει η Ναόμι Γουότς στη νέα της βιογραφία με τίτλο «Dare I Say It: Everything I Wish I'd Known About Menopause» και εξηγεί ότι όλα ξεκίνησαν όταν ήταν 36 ετών.

«Πάντα ονειρευόμουν ότι θα γινόμουν μητέρα σε νεαρή ηλικία, αλλά ποτέ δεν τα κατάφερα. Είχα περάσει ολόκληρη την ενήλικη ζωή μου προσπαθώντας να αποφύγω την εγκυμοσύνη και όταν ένιωσα έτοιμη, πίστεψα ότι θα έμενα έγκυος με την πρώτη ή τη δεύτερη προσπάθεια. Οι μήνες περνούσαν. Τίποτα.

Δοκίμασα φάρμακα γονιμότητας όπως το Clomid και διαδικασίες όπως η ενδομήτρια σπερματέγχυση (IUI). Θα έτρωγα ακόμα και τα νύχια του σκύλου μου, αν κάποιος μου έλεγε ότι αυτό θα βοηθούσε» λέει χαρακτηριστικά.

«Ουρούσα συνεχώς σε ξυλάκια για να παρακολουθώ την ωορρηξία μου και για να ελέγχω αν ήμουν έγκυος. Παρακολουθούσα το pH του κόλπου μου, επειδή είχα ακούσει ότι το σπέρμα προτιμά αλκαλικό περιβάλλον. Ξόδεψα πολλά χρήματα και θα υποθήκευα ακόμη και το σπίτι μου για να λύσω αυτό το πρόβλημα» παραδέχεται.

Περιγράφοντας την συγκινητική στιγμή που τελικά τα κατάφερε είπε: «Ήταν μια αίσθηση που δεν είχα ξαναζήσει, αλλά ήξερα αμέσως τι σήμαινε: το μωρό κινούνταν. Ήταν αληθινό, δυνατό, και πάλευε. Τα μάτια μου γέμισαν δάκρυα».