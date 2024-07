Ναταλία Δραγούμη: Το animal print μπικίνι και η εντυπωσιακή βουτιά ξετρέλαναν τους followers

Ανεμελιά, καλή διάθεση και χαλάρωση έχει το πρόγραμμα της Ναταλίας Δραγούμη τις τελευταίες μέρες καθώς βρίσκεται σε διακοπές. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που έχει αναρτήσει στον προσωπικό της λογαριασμό στο ίνσταγκραμ έχουν ενθουσιάσει τους followers της και ιδίως το ανδρικό κοινό που έχει εντυπωσιαστεί από τα κάλλη της γνωστής ηθοποιού.

Το βίντεο με την ανάποδη βουτιά που κάνει η ηθοποιός από σκάφος ξετρέλανε τους πάντες και αγαπημένοι της συνάδελφοι όπως η Κατερίνα Γερονικολού και η Σμαράγδα Καρύδη δεν παρέλειψαν να σχολιάσουν το ποστ της.

Σε κάποιες φωτογραφίες την βλέπουμε να κάνει ηλιοθεραπεία πάνω σε ένα σκάφος, σε κάποιες άλλες να έχει παιχνιδιάρικη διάθεση και να βγάζει σέλφι στον καθρέφτη του μπάνιου, ενώ με διάπλατο χαμόγελο ποζάρει και στην πισίνα του ξενοδοχείου που διαμένει. Φορώντας ένα λεοπάρ μπικίνι που τονίζει την αψεγάδιαστη σιλουέτα της. «When all else fails, take a vacation» γράφει στην λεζάντα που συνοδεύει τις φωτογραφίες.

Ομολογουμένως στα 51 της είναι μια άκρως εντυπωσιακή γυναίκα και αυτό δεν είναι μόνο θέμα dna καθώς προσέχει την διατροφή της και γυμνάζεται καθημερινά. Λατρεύει το beach volley, κάνει Kangoo Jumps και TRX, αλλά και pilates. Δεν είναι λίγες οι φορές μάλιστα που ποστάρει στα social media video και φωτογραφίες που γυμνάζεται.