Νέα έρευνα αποκαλύπτει πώς χτίστηκαν οι πυραμίδες στην Αίγυπτο - Όχι αυτό που περιμέναμε

Μια νέα μελέτη στοχεύει να απαντήσει στο μεγάλο ερώτημα για το πώς χτίστηκαν οι Μεγάλες Πυραμίδες της Αιγύπτου πριν από χιλιάδες χρόνια και τα ευρήματά της έδωσαν μια απροσδόκητη πιθανή απάντηση, το νερό.

Όπως αναφέρει σχετικό δημοσίευμα της New York Post, αν και οι έρημοι είναι γνωστό ότι συνήθως δεν διαθέτουν νερό, η μελέτη που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα (5/8) στο Plos One, ένα περιοδικό από την Public Library of Science, θεωρεί ότι οι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούσαν την ισχύ του νερού για να κατασκευάσουν τις πυραμίδες.

Στη μελέτη αναφέρεται ενδεικτικά η Πυραμίδα του Djoser, η οποία ανεγέρθηκε πριν από περίπου 4.500 χρόνια, και που μπορεί -σύμφωνα με την έρευνα- να έχει κατασκευαστεί με τη χρήση ενός ενοποιημένου υδραυλικού συστήματος ανύψωσης που κινείται με νερό.

Η πυραμίδα του Djoser / Φωτ.: Unsplash

Προηγούμενες θεωρίες γύρω από το πώς κατασκευάστηκε η εν λόγω πυραμίδα υποδήλωναν ότι οι αρχαίοι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούσαν ένα σύστημα με ράμπες και μοχλούς για να δώσουν στις κατασκευές το τεράστιο ύψος τους.

Αλλά η νέα ρηξικέλευθη θεωρία προτείνει ότι οι αρχιτέκτονες των πυραμίδων χρησιμοποίησαν κοντινά κανάλια για τη διαδικασία κατασκευής τους, όπως οι Αιγύπτιοι της εποχής χρησιμοποιούσαν τα κανάλια για να ποτίζουν τις καλλιέργειές τους.

«Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι φημίζονται για την πρωτοπορία και την ευρηματικότητά τους στα υδραυλικά μέσα μέσω καναλιών για σκοπούς άρδευσης αλλά και για τη μεταφορά τεράστιων λίθων», αναφέρουν οι ερευνητές.

«Αυτή η εργασία ανοίγει μια νέα γραμμή έρευνας: τη χρήση υδραυλικής δύναμης για την ανέγερση των τεράστιων κατασκευών που κατασκευάστηκαν από τους Φαραώ».

Η μελέτη υποστηρίζει ότι οι αρχαίοι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούσαν νερό υπό πίεση για να επιπλέουν τις οικοδομικές πέτρες της πυραμίδας προς τα ανώτερα επίπεδα της αναπτυσσόμενης δομής μέσω ενός εσωτερικού φρεατίου σε μια διαδικασία γνωστή ως κατασκευή «ηφαιστείου».

Credits: Airbus D&S SAS library

Οι ερευνητές είπαν ότι βρήκαν στοιχεία για ένα ενοποιημένο σύστημα διήθησης νερού και ένα υδραυλικό σύστημα στην Πυραμίδα του Djoser που καθάριζε το νερό από τα κοντινά κανάλια και ρύθμιζε τη ροή του για πιο πρακτικές χρήσεις.

Πιστεύουν ότι η πυραμίδα μπορεί να έχει χτιστεί με τη βοήθεια από μια λεκάνη απορροής και ότι το κοντινό περίβλημα Gisr el-Mudir - το οποίο παρέμενε για καιρό ένα μυστήριο για τους ειδικούς - ήταν μια τεράστια παγίδα ιζημάτων που διέθετε ένα ανοιχτό φράγμα ελέγχου.

Credits: Airbus D&S SAS library

Παράλληλα, οι ειδικοί λένε ότι ανακάλυψαν την παρουσία μιας αποξηραμένης λίμνης δυτικά της πυραμίδας, η οποία πιθανότατα γέμιζε την «Ξηρά Τάφρο» που περιέκλειε το σύμπλεγμα της πυραμίδας, η οποία στη συνέχεια συνδέθηκε με μια βαθιά τάφρο που έφερνε νερό κάτω από το έδαφος και πάνω στον άξονα μέσα στην πυραμίδα.

«Αποκαλύψαμε μια πιθανή εξήγηση για το πώς χτίστηκαν οι πυραμίδες με υδραυλική δύναμη», ανέφεραν στο συμπέρασμά τους οι συντάκτες της έκθεσης.

«Η εσωτερική αρχιτεκτονική της πυραμίδας είναι σύμφωνη με μια υδραυλική συσκευή ανύψωσης που δεν έχει αναφερθεί ποτέ πριν», όπως σημειώνουν.

Οι συγγραφείς ελπίζουν να διεξαγάγουν περαιτέρω έρευνα για να κατανοήσουν πώς λειτουργούσε το πιθανό σύστημα ανύψωσης νερού με περισσότερες λεπτομέρειες.