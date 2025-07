Νέα Υόρκη: Απίστευτος διαγωνισμός με ψητά κοτόπουλα - Ένας νικητής και πολλοί για... πλύση στομάχου

Ένας από τους πιο παράξενους διαγωνισμούς φαγητού διεξήχθη το Σαββατοκύριακο στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης όπου 22 συμμετέχοντες κλήθηκαν να καταναλώσουν όσες περισσότερες ποσότητες ψητού κοτόπουλου μπορούσαν σε ελάχιστο χρόνο.

Την εκδήλωση διοργάνωσε ο viral λογαριασμός στο TikTok, Old Jewish Men of New York. «Είναι το κρέας του λαού, είναι υπέροχο γιατί μπορείς να το βρεις για 5 δολάρια», δήλωσε στην εφημερίδα The Post ο Noah Rinsky, υπεύθυνος του λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

«Φαίνεται να υπάρχει ένα είδος φανατισμού γενικά για το κοτόπουλο στη σούβλα: φτιάχνουμε όλα αυτά τα βίντεο στο διαδίκτυο και ο κόσμος τα λατρεύει», δήλωσε ο Rinsky για την έμπνευση του διαγωνισμού. «Το ένα οδηγούσε στο άλλο και νιώθω ότι αυτό έπρπεε να βγει οπωσδήποτε στους δρόμους της Νέας Υόρκης».

Ο μεγάλος νικητής και... οι πλύσεις στομάχου

Μετά από μια εξαντλητική προσπάθεια έξι λεπτών και 44 δευτερολέπτων, ο Robert McGee, στέφθηκε πρωταθλητής του διαγωνισμού — κερδίζοντας ένα χρυσό τρόπαιο με έμβλημα ένα κοτόπουλο, 500 δολάρια και μια καυτερή πίτσα από την Roma Pizza.

«Νομίζω ότι θα τα βάλω στις οικονομίες μου», είπε ο 35χρονος McGee για το χρηματικό έπαθλο, ισχυριζόμενος ότι προετοιμάστηκε τρώγοντας ένα σταθερό πρόγραμμα με φτερούγες κοτόπουλου «όλη την εβδομάδα».

Ενώ ο McGee δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το ρεκόρ του περσινού νικητή Danny Moriarty, ο οποίος καταβρόχθισε ένα ολόκληρο κοτόπουλο σε λιγότερο από πέντε λεπτά ενώ στη συνέχεια δεν δίστασε να φάει ακόμη και το έπαθλο.



Πάντως, δεν είναι λίγοι εκείνοι που μετά το πέρας του διαγωνισμού μετέβησαν στο νοσοκομείο προκειμένου να κάνουν πλύση στομάχου καθώς οι ποσότητες που κατανάλωσαν δεν μπορούσαν να... χωνευτούν.