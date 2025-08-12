Νέο Opel Frontera – Το ευέλικτο οικογενειακό SUV τώρα και 7-θέσιο

Το νέο Opel Frontera είναι έτοιμο να σας συντροφεύσει σε κάθε περιπέτεια. Με σύγχρονη, εξηλεκτρισμένη γκάμα, στιβαρή σχεδίαση και πολλές έξυπνες λύσεις, το νέο SUV της Opel ξεχωρίζει για την ευελιξία και την εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής. Τώρα, το νέο Frontera γίνεται ακόμα πιο πρακτικό, καθώς διατίθεται και σε 7-θέσια διάταξη, η οποία συνδυάζεται με την πλήρως εξοπλισμένη έκδοση GS, προσφέροντας κορυφαία άνεση και τεχνολογία.

Χώρος για όλους και όλα

Με μήκος 4.385 mm, πλάτος 1.849 mm (με κλειστούς εξωτερικούς καθρέφτες) και ύψος 1.635 mm, το Opel Frontera αξιοποιεί κάθε εκατοστό του εσωτερικού του. Στην πενταθέσια έκδοση, προσφέρει 460 lt χώρου αποσκευών με τα πίσω καθίσματα σε όρθια θέση. Με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων (σε αναλογία 60:40), ο διαθέσιμος χώρος φτάνει τα 1.600 lt.

Η 7-θέσια διαμόρφωση προσθέτει δύο αναδιπλούμενα καθίσματα στην τρίτη σειρά, τα οποία προσαρμόζονται ανεξάρτητα για μεγαλύτερη ευελιξία, ανάλογα με τις ανάγκες επιβατών και αποσκευών.

Έξυπνες λύσεις που κάνουν τη διαφορά

Ανεξάρτητα από τον αριθμό των επιβατών, το Frontera έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει ένα άνετο και ξεκούραστο ταξίδι. Το μακρύ μεταξόνιο των 2.670 mm και τα πλήρως αναδιπλούμενα καθίσματα της μεσαίας σειράς εξασφαλίζουν εύκολη πρόσβαση στην τρίτη σειρά, ενώ ο σχεδιασμός της καμπίνας προσφέρει περισσότερο χώρο για τους ώμους και το κεφάλι.

Η έκδοση GS ανεβάζει τον πήχη ακόμη πιο ψηλά: τα πατενταρισμένα Intelli-Seats για οδηγό και συνοδηγό διαθέτουν ειδική εγκοπή που μειώνει την πίεση στη μέση, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση στις μεγάλες διαδρομές. Το σύστημα πολυμέσων με έγχρωμη οθόνη αφής 10’’ και ο πίνακας πληροφόρησης οδηγού φροντίζουν για τη συνδεσιμότητα και την ψυχαγωγία, ενώ η ασύρματη φόρτιση στην κεντρική κονσόλα και οι πέντε θύρες USB-C (δύο εμπρός, δύο στη δεύτερη σειρά και μία στην τρίτη) εξασφαλίζουν πως όλες οι φορητές συσκευές είναι πάντα φορτισμένες.

Ο αυτόματος κλιματισμός ρυθμίζει τη θερμοκρασία στο ιδανικό επίπεδο για όλους τους επιβάτες, ενώ τα φώτα LED προσφέρουν αυξημένη ορατότητα και ασφάλεια. Η κάμερα οπισθοπορείας 130° διευκολύνει την οδήγηση και τους ελιγμούς, ειδικά σε στενά αστικά περιβάλλοντα. Το 7-θέσιο Opel Frontera συνδυάζει την πρακτικότητα με την τεχνολογία και την άνεση, παραμένοντας απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας.