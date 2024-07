Νέο video-spot της Ελληνικής Αστυνομίας για ποτό και οδήγηση

Κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα νέο κλιπ λίγων δευτερολέπτων, που μας θυμίζει, ότι δεν είναι σωστό να οδηγούμε όταν έχουμε πιει αλκοόλ. Το κλιπ έχει ως μουσικό «χαλί» την εισαγωγή από το τραγούδι «I Know what you want» του Basta Rhymes σε διασκευή της Madison Calley (για άρπα).

Το μήνυμα: «Ήπιες; Πάρε ένα ταξί. Μπορείς Ζήσε» είναι γραμμένο πάνω σε ένα λευκό γάντι αστυνομικού (Τα χρησιμοποιούν ακόμα;) και δείχνει σαν ένα παιχνίδι με δάχτυλα. Το κλιπ καταλήγει με το νεύμα thumbs-up (σήμα πως όλα έγιναν σωστά) ή πως έγινε η σωστή επιλογή.

Σύμφωνα με έρευνες, το 19% των Ελλήνων οδηγών παραδέχονται ότι μερικές φορές οδηγούν μεθυσμένοι και μεταξύ αυτών, το 39% είχε ήδη ή παραλίγο να έχει κάποιο ατύχημα λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ.

Υπενθυμίζουμε πως, πανευρωπαϊκά, το 25% των θανάτων από τροχαία συμβάντα οφείλονται στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Στη χώρα μας, το αλκοόλ αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες πρόκλησης θανατηφόρων τροχαίων και σοβαρών τραυματισμών, με τα περιστατικά να αυξάνονται σημαντικά μετά τη νυχτερινή διασκέδαση του Σαββατοκύριακου, ιδιαίτερα στις νεαρές ηλικίες.

Φωτογραφία αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Έρευνα στη Γερμανία αποκαλύπτει πως η κατάσταση μέθης, δεν είναι κάτι το στιγμιαίο ή το παροδικό. Κάποιος που έχει υπερβεί τα όρια το προηγούμενο βράδυ ή ακόμα και το μεσημέρι, βρίσκεται υπό την επήρεια του αλκοόλ και το επόμενο πρωινό.

Όπως εξηγεί η έρευνα του γερμανικού TUV, δεν είναι ένα απλό hangover, αλλά η αδυναμία του ανθρώπινου οργανισμού να διασπάσει περισσότερο από 0,1 έως 0,15 χιλ./λτ αλκοόλ την ώρα.