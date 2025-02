Νομικού - Λιάγκας - Καινούργιου - Σκορδά: Η φωτογραφία του 2011 που δεν θυμούνται ούτε οι ίδιοι

Ήταν το 2011 όταν ο Γιώργος Λιάγκας δημιούργησε το δικό του bar restaurant στη Βουλιαγμένη και στα εγκαίνια πολλοί συνεργάτες και φίλοι - μεταξύ των οποίων η Κατερίνα Καινούργιου και η Δούκισσα Νομικού - αλλά και η τότε σύζυγός του Φαίη Σκορδά έδωσαν το παρών και τον τίμησαν σε αυτή την δημιουργική στιγμή της ζωής του.



Όπως βλέπουμε και στην φωτογραφία οι παρουσιαστές ποζάρουν αγκαλιασμένοι, ανέμελοι και χαμογελαστοί, με στυλ που μέσα στα χρόνια έχει αλλάξει... όπως και οι μεταξύ τους σχέσεις που πέρασαν από διάφορα σκαμπανεβάσματα και σχολιάστηκαν κατά καιρούς.

Να θυμίσουμε ότι ο Γιώργος Λιάγκας και η Φαίη Σκορδά εκείνη την περίοδο παρουσίαζαν την πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή του Mega, «Πρωινό mou» που σημείωνε μεγάλη επιτυχία, ενώ η Κατερίνα Καινούργιου έκανε προσεκτικά βήματα συμμετέχοντας στο πάνελ εκπομπών όπως το «Δέστε τους». Όσο για την Δούκισσα Νομικού; Τη σεζόν 2010-2011 ήταν παρουσιάστρια στο green room του talent show «Just The Two of Us» με κεντρικό παρουσιαστή τον Γιώργο Καπουτζίδη.

Μέσα σε αυτά τα δεκατέσσερα χρόνια που έχουν περάσει, δεν είναι λίγες οι φορές που οι δηλώσεις τους και η προσωπική τους ζωή έχουν απασχολήσει τα media. «Ανταλλαγή πυρών», συμφιλιώσεις, ο χωρισμός του Γιώργου Λιάγκα με την Φαίη Σκορδά το 2016, η πολύ σύντομη συνεργασία του παρουσιαστή με την Δούκισσα Νομικού το 2022 που δεν ευδοκίμησε, αντιθέτως κατέληξε σε αποτυχία και σε μια «μελανή στιγμή» στην επαγγελματική τους ζωή και πολλά, πολλά άλλα, όπως οι κατά καιρούς αντιπαραθέσεις on air του Γιώργου Λιάγκα με την Κατερίνα Καινούργιου.



Δεν έλειψαν όμως και οι κόντρες μεταξύ της Κατερίνας Καινούργιου και της Φαίης Σκορδά, όπως το beef που συζητήθηκε την τηλεοπτική σεζόν 2023-2024, με αφορμή την παρατήρηση που έκανε η Φαίη Σκορδά στους παρουσιαστές της εκπομπής «Super Katerina» για το πώς διαχειρίστηκαν το θέμα της κόντρας «Light - Μικρούτσικου».

Όπως κι' αν έχει το μόνο σίγουρο είναι ότι οι σχέσεις αλλάζουν μέσα στο πέρασμα των χρόνων. Παρεξηγήσεις λύνονται, νέες κόντρες δημιουργούνται... ενώ κάποιες άλλες όπως δείχνει η ιστορία καλά κρατούν.