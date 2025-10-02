Ντέμη Γεωργίου: Η πρώην σύντροφός της, Άλκηστις, παντρεύτηκε τον αγαπημένο της στην Αγγλία

Ένας χρόνος έχει περάσει από τον θάνατο της 39χρονης σεφ που γνωρίσαμε μέσα από το «Master Chef», Ντέμης Γεωργίου και η πρώην σύντροφός της Άλκηστις Αλεξανδράτου όπως αποκαλύφθηκε, έχει γυρίσει σελίδα στη ζωή της.

Μια ανάρτηση στο facebook από την επίσημη σελίδα της παμπ «The Angel - Waltham Abbey» στην Αγγλία «πρόδωσε» τα ευχάριστα νέα. Η Άλκηστις Αλεξανδράτου παντρεύτηκε τον αγαπημένο της Άντι και πόζαρε χαμογελαστή φορώντας το νυφικό της. «Συγχαρητήρια στους νεόνυμφους Άντι και Άλκηστις. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σε αυτή την ξεχωριστή μέρα» έγραφε η λεζάντα που συνόδευε την φωτογραφία.

Στις 20 Ιουλίου, η Άλκηστις είχε κάνει ένα ποστ στο instagram, θέλοντας να τιμήσει την μνήμη της, έναν χρόνο μετά τον θάνατό της. «Αναρωτιέμαι πόσο γρήγορα ή πόσο αργά πέρασε αυτός ο χρόνος. Διαφορετική ταχύτητα κάθε μέρα, από κάθε ανάμνηση που είχαμε μαζί. Πώς έχει επηρεάσει τη ζωή μου η απουσία σου. Λείπεις. Η σπίθα σου, η γοητεία σου, η παρουσία σου από τις ζωές μας… Ήσουν τόσο δυνατή. Άλλαξα χώρα και και παρόλα αυτά είχες αντίκτυπο στη ζωή μου. Μπορούσα να σε ακούσω, να σε νιώσω. Με ενέπνευσες, με έκανες καλύτερη, με προκάλεσες, με έκανες αυτό που είμαι σήμερα. Με άφησες πιο δυνατή για να αντέξω την απώλειά σου — αλλά είναι αβάσταχτη. Ήμουν πολλά πράγματα. Ερωτευμένη. Ήταν το καλύτερο… Ήταν;» Δεν νομίζω ότι αυτό έχει σταματήσει ακόμα και τώρα, απλώς αποσυνδέομαι από τα συναισθήματά μου, απλώς υπάρχω...» έγραψε μεταξύ άλλων στο μακροσκελές μήνυμά της.