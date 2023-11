Ντουμπάϊ: Η «πράσινη» ατζέντα της Ελλάδας στη Διάσκεψη για το κλίμα

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει την Παρασκευή και το Σάββατο στη σύνοδο της 28ης Διάσκεψης του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (COP28). Το πρωί του Σαββάτου, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην ολομέλεια της συνόδου.

Βασικός στόχος της Ελλάδας είναι να ενισχυθούν οι προσπάθειες, σε παγκόσμιο επίπεδο, για μία κλιματικά ανθεκτική και βιώσιμη ανάπτυξη, που θα συγκρατεί την αύξηση της θερμοκρασίας στους 1.5οC. Στις προσπάθειες αυτές, λαμβάνονται υπόψη τα επιστημονικά ευρήματα, βάσει των οποίων δραστικές και άμεσες μειώσεις εκπομπών, σε συνδυασμό με την εφαρμογή δράσεων για την προσαρμογή στην (αναπόφευκτη) κλιματική αλλαγή σ’ αυτή τη δεκαετία, θα μειώσουν τις καταστροφικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στους ανθρώπους και στα οικοσυστήματα.



Επίσης, είναι σημαντικό ο ενεργειακός τομέας να δει δραστική μείωση της συμμετοχής των ορυκτών καυσίμων αρκετά πριν το 2050 και οι εκπομπές να φθάσουν στο υψηλότερο επίπεδο το 2025.



Επιπρόσθετα, οι δημόσιες και οι ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις (100 δισ. δολάρια ετησίως) προς τις αναπτυσσόμενες χώρες για δράσεις αντιμετώπισης και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, θα πρέπει να εστιάζονται σε εκείνες τις χώρες που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, για παράδειγμα στις μικρές νησιωτικές χώρες και στις λιγότερο αναπτυγμένες. Και αυτό, προκειμένου να αναπτύξουν οικονομίες κλιματικά ανθεκτικές και να μπορέσουν να αποτρέψουν, να μειώσουν και να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.



Εξίσου σημαντικό είναι οι διατιθέμενοι πόροι να αξιοποιούνται πράγματι σε δράσεις που σχετίζονται με την αντιμετώπιση ή την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Σε αυτή την κατεύθυνση, απαιτείται η διασφάλιση της περιβαλλοντικής ακεραιότητας των χρηματοδοτούμενων δράσεων και επομένως διαφάνεια και λογοδοσία για να υπάρχει εμπιστοσύνη και αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων.



Ο ρόλος της ιδιωτικής χρηματοδότησης είναι πολύ σημαντικός και πρέπει να ενισχυθεί, μέσω και της διευκόλυνσης της δανειοδότησης των πιο φτωχών και ευάλωτων χωρών από μεγάλους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, με ευνοϊκούς όρους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εγκαινιάσει το ελληνικό περίπτερο και θα συμμετάσχει στις εκδηλώσεις «9th Our Ocean Conference 2024: Priorities and Opportunities» και «Unveiling the next GR -Eco Island», που διοργανώνονται από την ελληνική αντιπροσωπεία.