Το 15ο πετράδι στο στέμμα της «Βασίλισσας» τοποθετήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (01/06) επιβεβαιώνοντας γιατί θεωρείται κυρίαρχη ολόκληρης της Ευρώπης.



Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με 2-0 της Ντόρτμουντ και κατέκτησε για 15η φορά το UEFA Champions League, η οποία ήταν και η πιο γλυκιά για τον Τόνι Κρόος αφού λέει «αντίο» στην ενεργό δράση ως εν ενεργεία πρωταθλητής Ευρώπης.



Αυτό όμως δεν ισχύει για τον κατά τέσσερα χρόνια μεγαλύτερό του, Λούκα Μόντριτς, αφού ο 38χρονος Κροάτης θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της Ρεάλ και με το πέρας της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.



Όπως αποκάλυψε ο έγκριτος δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, μόνο τα τυπικά απομένουν προκειμένου ο πολύπειρος Βαλκάνιος μέσος να υπογράψει την ανανέωση του συμβολαίου του και να φορέσει τουλάχιστον για μια ακόμα σεζόν το σήμα της «βασίλισσας», ενώ αποκαλύπτεται ότι απέρριψε σημαντικές οικονομικά προτάσεις, δείχνοντας να μην ενδιαφέρεται για το οικονομικό κομμάτι.

🚨⚪️ Luka Modrić stays at Real Madrid as he will sign new deal next week — here we go, confirmed.



Final meeting will Florentino Pérez will be exactly as expected: put pen to paper, take pictures, then announce it.



Modrić didn’t care about money, he rejected two big proposals. pic.twitter.com/SPadzGYYkz