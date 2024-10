Ο André Rieu επιστρέφει στην Αθήνα με μια καινούργια φαντασμαγορική συναυλία

Ο André Rieu, γνωστός ως ο «Βασιλιάς του Βαλς», μετά από δύο sold out εμφανίσεις το 2024, επιστρέφει στην Αθήνα στις 14 Μαρτίου 2025 στο ΟΑΚΑ (Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ) στις 20:00 με τη νέα του φαντασμαγορική παράσταση, υποσχόμενος μια αξέχαστη μουσική εμπειρία. Ο Rieu, ο οποίος έχει συναρπάσει το κοινό σε όλο τον κόσμο, είναι γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει όμορφες μελωδίες με μια ζωντανή ατμόσφαιρα, διασφαλίζοντας ότι κάθε παράσταση είναι μια γιορτή ζωής και μουσικής. Θα τον συνοδεύει η αγαπημένη του 60μελής Ορχήστρα Johann Strauss και πολλοί διεθνείς σολίστ. Γίνετε μέρος της συναυλίας του André Rieu τον Μάρτιο του 2025, για μια βραδιά με μουσική, γέλιο και χαρά. Μια αληθινή γιορτή ζωής μέσα από τη δύναμη της μουσικής!

Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα στο www.more.com

Με πάνω από 40 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ, περισσότερα από 500 πλατινένια βραβεία, σχεδόν 10 εκατομμύρια ακόλουθους στο Facebook, δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube και περισσότερους από μισό εκατομμύριο θεατές παγκοσμίως, ο χαρισματικός Ολλανδός βιολιστής είναι αναμφίβολα μια συγκλονιστική μουσική εμπειρία παγκοσμίου φήμης.

Μιλώντας για την επιστροφή του στην Αθήνα, ο Rieu εξέφρασε τον ενθουσιασμό του λέγοντας: «Είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω στην Αθήνα! Η ζεστασιά και το πάθος του ελληνικού κοινού, με κάνουν να ανυπομονώ να γυρίσω. Βιάζομαι να μοιραστώ τη νέα μου δουλειά με το αγαπημένο μου κοινό. Ελάτε να φτιάξουμε μαζί αξέχαστες αναμνήσεις!»

Το κοινό αυτή τη φορά θα απολαύσει μια βραδιά με ένα μείγμα από διαχρονικά κλασικά από όπερα, μιούζικαλ και οπερέτες, καθώς και όμορφες παρτιτούρες ταινιών, δημοφιλείς μελωδίες και φυσικά ρομαντικά βαλς, όλα ερμηνευμένα με τη μοναδική αίσθηση του Rieu. Η συναυλία πλαισιώνεται από το εξαιρετικό ταλέντο της ορχήστρας Johann Strauss του Rieu, γνωστής για τις ζωντανές ερμηνείες της που μεταφέρουν το κοινό σε έναν κόσμο μουσικής και χορού όλη τη νύχτα. Γνωστοί για το χιούμορ, τα πολυτελή κοστούμια, τα εκπληκτικά σκηνικά και τα μαγευτικά φώτα, αυτές οι μουσικές παραστάσεις απευθύνονται σε κοινό όλων των ηλικιών. Κάθε συναυλία του, είναι ένα μοναδικό θέαμα που δείχνει τη μαγεία και τον αντίκτυπο της τέχνης του, που πρέπει να βιώσει κανείς για να εκτιμήσει πραγματικά. Το 2024, όλες οι συναυλίες ήταν sold out.

Η συναυλία του στην Αθήνα είναι μέρος της μέχρι τώρα κατάμεστης περιοδείας του Rieu για το 2025, ο οποίος θα ταξιδέψει στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου/Ιρλανδίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας καθώς και προορισμών όπως το Μπαχρέιν και η Μάλτα.

Η τελευταία του κυκλοφορία "Love is all Around", είναι μια LIVE ηχογράφηση των θεαματικών υπαίθριων συναυλιών του από το 2023 στο ιστορικό Vrijthof του Μάαστριχτ. Ανάμεσα στα κυριότερα σημεία αυτού του DVD είναι η συναισθηματική ερμηνεία της εξαιρετικής Emma Kok, τότε 15 ετών, η οποία συγκίνησε το κοινό με το γαλλικό τραγούδι της ESC "Voilà" που έγινε αμέσως viral επιτυχία στο διαδίκτυο. H Emma Kok ανανέωσε την συνεργασία της με τον μαέστρο Andre Rie για την Ευρωπαϊκή περιοδεία του το 2025 και θα είναι μαζί μας στις 14 Μαρτίου 2025 στο ΟΑΚΑ.