Ο Φάρατζ εισβάλει σε ριάλιτι σόου και προκαλεί πανικό στην Βρετανία

Ο μεγαλύτερος υποστηρικτής του Brexit και πρώην ευρωβουλευτής του Ηνωμένου Βασιλείου, Νάιτζελ Φάρατζ, αποφάσισε να κάνει στροφή στην καριέρα του και να συμμετάσχεi σε ριάλιτι σόου.

Πιο συγκεκριμένα, θα λάβει μέρος στο ριάλιτι επιβίωσης «I’m A Celebrity… Get Me Out of Here», ακολουθώντας πιστά τα χνάρια ενός άλλου βρετανού πολιτικού, του Μαντ Χάνκοκ. Έτσι, ο Φάρατζ θα ταξιδέψει ως τις ζούγκλες της Αυστραλίας περνώντας από εξαντλητικές δοκιμασίες – γνωστές ως «bushtucker».

Οι απολαβές του Φάρατζ

Ο Νάιτζελ Φάρατζ θέλησε να εξηγήσει τους λόγους οι οποόιοι τον οδήγησαν να συμμετάσχει στο ριάλιτι τονίζοντας ότι σκοπός του είναι να προσελκύσει νεανικότερο κοινό στο κόμμα του. Υπενθυμίζεται ότι ο Φάρατζ είχε ιδρύσει το κόμμα «Brexit» το οποίο επανίδρυσε το 2020, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19 με την ονομασία «Reform UK».

Η αμοιβή που φαίνεται πως θα λάβει ο Νάιτζελ Φάρατζ εκτιμάται στο 1,5 εκατομμύριο λίρες.

Ο Μαντ Χάνκοκ θα γίνει «Survivor

«Θα είναι ωραίο να δείξω στους ανθρώπους ότι δεν είμαι κακός», είπε ο Φάρατζ. Κι ερωτηθείς κατά πόσον πιστεύει ότι οι τηλεθεατές θα τον ψηφίζουν για να παραμείνει στο ριάλιτι, απάντησε: «Δεδομένου ότι με μισούν εκατομμύρια άνθρωποι, περιμένω να με ψηφίσουν για να περνώ από τις δοκιμασίες»!

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα “The Sun” η συμμετοχή του Φάρατζ στο ριάλιτι θα είναι λίαν επικερδής για τον ίδιο, αφού το συμβόλαιο προβλέπει την καταβολή ποσού έως και ενός εκατομμυρίου λιρών – κάπου 1,14 εκατ. ευρώ.

Εκτός από τον Φάρατζ τώρα και τον Χάνκοκ το 2022, στο “I’m A Celebrity… Get Me Out of Here” είχε εμφανιστεί το 2012 και η τότε βουλευτής των Συντηρητικών, Ναντίν Ντόρις, η οποία απώλεσε για το λόγο αυτό το πόστο της υπεύθυνης κομματικής πειθαρχίας των Τόρηδων. Η πρεμιέρα της νέας σεζόν του ριάλιτι στη Βρετανία έχει προγραμματιστεί για τις 19 Νοεμβρίου.