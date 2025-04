Ο γιατρός που έχει «τσακωθεί» με το σαπούνι και λέει να πλενόμαστε μόνο με νερό

Η φράση «σαπούνι και νερό» είναι ένα βίωμα όλων μας στο ταξίδι μας προς την προσωπική υγιεινή. Ωστόσο, ένας ευφάνταστος αμερικανός πανεπιστημιακός στο Yale και καθηγητής δημόσιας υγείας επιχειρεί να αποδομήσει την συχνή χρήση του σαπουνιού στην προσωπική υγιεινή και μάλιστα έχει αναπτύξει μια ολόκληρη επιχειρηματολογία.

Αμερικανός γιατρός έκανε τρομερό πείραμα για να αποδείξει ότι τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής κάνουν κακό. Τι έκανε; Σταμάτησε να κάνει μπάνιο με την έννοια την οποία έχουμε όλοι στο μυαλό μας, δηλαδή με νερό και σαπούνι. Ο γιατρός χρησιμοποιεί μόνο νερό.

Ο James Hamblin, γιατρός δημόσιας υγείας και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Yale, σταμάτησε να κάνει μπάνιο πριν από περισσότερα από οκτώ χρόνια. Η απόφασή του δεν ήταν παρορμητική, αλλά μια προσπάθεια αμφισβήτησης των προϊόντων καθαρισμού τα οποία όπως ισχυρίζεται αλλάζουν το μικροβίωμα του δέρματος. Και τι συνέβη όταν σταμάτησε να κάνει μπάνιο;

Η μυρωδιά του σώματος

Κατά τους ισχυρισμούς του, τους πρώτους μήνες, το σώμα του πέρασε μια φάση προσαρμογής, κατά την οποία αντιλήφθηκε μια πιο έντονη μυρωδιά σώματος. Ωστόσο, με τον καιρό αυτή η μυρωδιά εξαφανίστηκε, όπως έχει πει σε αρκετές συνεντεύξεις του.

Σήμερα, η ρουτίνα καθαρισμού της βασίζεται αποκλειστικά στη χρήση νερού, χωρίς σαπούνι, σαμπουάν ή αποσμητικό.

«Πλενόμαστε από συνήθεια, γιατί αυτό υπαγορεύουν οι κοινωνικοί κανόνες, όχι επειδή το χρειαζόμαστε από ιατρική άποψη», λέει.

Το πολύ καθάρισμα βλάπτει

Αυτή η ιδέα είναι μέρος της προσέγγισης που αναπτύσσει στο βιβλίο του Clean: The New Science of Skin , στο οποίο αμφισβητεί τα σύγχρονα πρότυπα υγιεινής . Το κεντρικό του επιχείρημα είναι ότι ο υπερβολικός καθαρισμός θα μπορούσε να βλάψει την υγεία του δέρματος.

Από την εμπειρία του, η διατήρηση μιας ισορροπημένης μικροχλωρίδας είναι δυνατή με τη μείωση της χρήσης καθαριστικών. Κατά τη γνώμη του, πολλά καλλυντικά καταστρέφουν τα προστατευτικά βακτήρια και αποδυναμώνουν τη φυσική άμυνα του δέρματος.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι είναι δυνατό να ζεις με λιγότερα προϊόντα χωρίς να θυσιάζεις την υγεία : «Δεν πρόκειται για την αποφυγή της υγιεινής, αλλά για την επανεξέτασή της».