Ουίλιαμ - Κέιτ: Ο ιδιαίτερος ενδυματολογικός κανόνας που «επιβάλλουν» στο προσωπικό τους

Όταν σκεφτόμαστε τη βασιλική ζωή, συχνά φανταζόμαστε πολυτελή παλάτια με ένστολους μπάτλερ και υπηρέτριες. Όμως η πραγματικότητα για ορισμένα μέλη της βασιλικής οικογένειας, όπως ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, είναι πολύ διαφορετική και πιο χαλαρή. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ εισάγουν έναν άτυπο τρόπο ζωής στο νέο τους σπίτι στο Γουίνδσορ, χωρίς υπηρέτες και αυστηρές διατυπώσεις.

Πρόσφατα, έγινε γνωστό πως ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον δεν έχουν μόνιμο προσωπικό που μένει μαζί τους στο σπίτι τους, το Adelaide Cottage στο Γουίνδσορ, και έχουν έναν ιδαίτερο κανόνα για όσους τους βοηθούν.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον Valentine Low, συγγραφέα του βιβλίου Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown, που μίλησε στη Sun ο πρίγκιπας Ουίλιαμ θέλει το σπίτι τους να είναι «χαλαρό», προσθέτοντας ότι «τα παιδιά τρέχουν στο γραφείο και δεν θέλει να είναι αποπνικτικό».

Με αυτή την προσέγγιση, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας δείχνουν ότι θέλουν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους όσο το δυνατόν πιο φυσιολογικά παρά τη βασιλική τους ιδιότητα.

Μια πηγή του Παλατιού αποκάλυψε επίσης μέσω του Low ότι ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχουν έναν αναζωογονητικά χαμηλών τόνων κανόνα για το προσωπικό τους - «να μην φορούν επίσημη ενδυμασία, εκτός αν είναι σκόπιμο να το κάνουν».

«Αν έχουμε σημαντικές συναντήσεις ή πηγαίνουμε στο παλάτι του Μπάκιγχαμ, τότε, φυσικά, [ντυνόμαστε]», πρόσθεσε ο υπάλληλος του παλατιού εξηγώντας τον κανόνα της οικογένειας της Ουαλίας.