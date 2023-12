Ο J.A. Bayona είναι ο νέος Αmbassador της CUPRA

H CUPRA και ο J.A. Bayona (κινηματογραφικός παραγωγός) σε συνεργασία με την Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC), θα παροτρύνουν νεαρά ταλέντα με δύο διαγωνισμούς για ταινίες μικρού μήκους

Η CUPRA πρόσθεσε στο Tribe της ένα νέο μέλος, τον Ισπανό σκηνοθέτη και παραγωγό J.A. Bayona, που είναι ο νέος CUPRA Αmbassador που θα προωθήσει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία. Η CUPRA, που είναι ήδη ο επίσημος αυτοκινητιστικός συνεργάτης του Διεθνούς Φεστιβάλ Φανταστικού Κινηματογράφου, με αυτή τη συνεργασία ενισχύει ακόμα περισσότερο τον σύνδεσμο με τον κόσμο της μεγάλης οθόνης.

"Η καριέρα του J.A. Bayona έχει μεγάλη σύνδεση με την CUPRA. Με τον J.A. Bayona μοιραζόμαστε ένα κοινό πάθος: βάζουμε το συναίσθημα πάνω από όλα και προσπαθούμε να εμπνεύσουμε τον κόσμο από τη Βαρκελώνη" είπε ο Wayne Griffiths, CEO της CUPRA.

Γεννημένος και μεγαλωμένος στη Βαρκελώνη ο J.A. Bayona είναι ένας από τους νεότερους σκηνοθέτες με διεθνή καριέρα. Έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την ταινία Orphanage (2007) με πρώτη επίσημη προβολή στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στις Κάννες και κέρδισε επτά βραβεία Goyas, μαζί με αυτό του καλύτερου νέου σκηνοθέτη. Με την ταινία Impossible (2012) κέρδισε 5 βραβεία Goya ενώ η πρωταγωνίστρια Naomi Watts έλαβε υποψηφιότητα για Oscar.

Αυτούς τους τίτλους ακολούθησαν ταινίες όπως οι: A Monster Calls (2016), Jurassic World: Fallen Kingdom (2018), Penny Dreadful (2014-2016) & The Lord of the Rings: The Rings of Power (2022). Η τελευταία του ταινία Society of the Snow (2023) αποτελεί την επίσημη επιλογή της Ισπανίας για Oscar καλύτερης Διεθνούς Ταινίας ενώ είναι υποψήφια στην κατηγορία «Best Non-English Language Motion Picture» στα βραβεία Golden Globes.

Η CUPRA ξεκίνησε την ανεξάρτητη πορείας της το 2018 με στόχο να προκαλέσει το status quo και μέσα σε μόλις 5 χρόνια έχει κερδίσει περισσότερα από 165 διεθνή βραβεία και είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μάρκες στην Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η CUPRA και ο J.A. Bayona ανακοίνωσαν ότι σε συνεργασία με την Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC), θα λανσάρουν δύο διαγωνισμούς για να βρουν νεαρά ταλέντα της επόμενης γενιάς και να τα βοηθήσουν στην καριέρα τους σε όλο τον κόσμο.

Ο πρώτος διαγωνισμός θα αφορά ταινίες μικρού μήκους, που θα στοχεύει σε νέα ταλέντα μεταξύ 17 και 23 χρόνων. Ο νικητής θα κερδίσει μια πλήρη υποτροφία προκειμένου να μπορέσει να αναπτύξει το κινηματογραφικό του ταλέντο στην ESCAC. Ο δεύτερος διαγωνισμός θα αφορά είτε πτυχιούχους, είτε σπουδαστές της ESCAC από 21 έως 30 ετών. Ο νικητής του διαγωνισμού θα μπορέσει με την κατάλληλη υποστήριξη να σκηνοθετήσει τη δική του ταινία μικρού μήκους.

Η CUPRA, που ήταν χορηγός στο κονσέρτο The Universe του J.A. Bayona που πραγματοποιήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου, έχει παράσχει στον Ισπανό σκηνοθέτη και παραγωγό για τις μετακινήσεις του ένα CUPRA Formentor e-HYBRID.

Η Tribe και στον κινηματογράφο



H CUPRA Tribe έχει εξαπλωθεί παγκοσμίως: από τον κόσμο των σπορ με μεγάλους παίχτες ποδοσφαίρου όπως τον Marc ter Stegen και την Alexia Putellas, στην καλλιτεχνική σκηνή όπως τον ηθοποιό Daniel Brühl, τον Street Artist TV Boy και τώρα τον σκηνοθέτη και παραγωγό J.A. Bayona. Κάθε ambassador μοιράζεται την επιθυμία της CUPRA για πάθος, αποφασιστικότητα, υψηλή απόδοση και την ικανότητα να δοκιμάζει και να ξεπερνά τα όρια.