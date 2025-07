Το μεγάλο comeback του Justin Bieber: Κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ «Swag»

Με ένα νέο μουσικό άλμπουμ επέστρεψε ο Justin Bieber μετά από τέσσερα χρόνια.

Πρόκειται για το άλμπουμ Swag, το έβδομο κατά σειρά, το οποίο περιλαμβάνει 20 νέα τραγούδια.

Ο τραγουδιστής αποκάλυψε για πρώτη φορά τη λίστα των τραγουδιών σε ένα βίντεο από μια ασπρόμαυρη πινακίδα που μοιράστηκε στο Instagram του χωρίς εξηγήσεις, αποκαλύπτοντας τους τίτλους «All I Can Take», «Daisies», «Yukon», «Go Baby», «Things You Do», «Butterflies», «Way It Is», «First Place», «Soulful», «Walking Away», «Glory Voice Memo», «Devotion», «Dadz Love», «Therapy Session», «Sweet Spot», «405», «Swag», «Zuma House», «Too Long» και «Forgiveness».

Το πρότζεκτ σηματοδοτεί την πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά του Bieber μετά το «Justice» του 2021, το οποίο πέρασε δύο εβδομάδες στο Νο. 1 του Billboard 200 - μία από τις οκτώ Νο. 1 συμμετοχές που έχει σημειώσει στο chart κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Έχει επίσης γίνει πατέρας από την τελευταία φορά που κυκλοφόρησε άλμπουμ, καλωσορίζοντας το αγοράκι Jack Blues με τη σύζυγό του Hailey Bieber τον περασμένο Αύγουστο.

Για χρόνια, δεν ήταν ξεκάθαρο αν ο Μπίμπερ θα κυκλοφορούσε ποτέ άλλο άλμπουμ, καθώς ο σταρ έκανε ένα μεγάλο βήμα πίσω από τις συναυλίες. Το 2022, ανακοίνωσε ότι είχε διαγνωστεί με το σύνδρομο Ramsay Hunt, μια κατάσταση που προκάλεσε προσωρινή παράλυση του μισού του προσώπου του.

Τους μήνες που προηγήθηκαν του Swag, ωστόσο, ο ίδιος επανειλημμένα έλεγε ότι επέστρεψε στη δημιουργία μουσικής, μοιραζόμενος φωτογραφίες του στο στούντιο.