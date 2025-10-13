Γνώμες Πολιτική Κωνσταντίνος Κυρανάκης Κηδεία μητέρα

O Κωνσταντίνος Κυρανάκης αποχαιρέτησε με οδύνη τη μητέρα του

Σπαρακτικός ήταν ο επικήδειος του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, στην κηδεία της μητέρας του Ελένης χθες το πρωί ύστερα από τη δεύτερη μάχη της με τον καρκίνο.

Συντετριμμένος ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αποχαιρέτησε τη μητέρα του με την οποία ήταν πολύ δεμένος, καθώς τον μεγάλωσε μόνη της, κάτι, για το οποίο ο κ. Κυρανάκης την ευχαρίστησε αρκετές φορές καθ οδόν προς την τελευταία της κατοικία.

Το «παρών» έδωσαν ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργοί, όπως οι Σταύρος Παπασταύρου και Νίκη Κεραμέως, πολλοί βουλευτές, αλλά και κεντρικά στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου και της Πειραιώς, καθώς ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ήταν μέλος του πρώτου πυρήνα των συνεργατών του Κυριάκου Μητσοτάκη στα χρόνια της Χαλκοκονδύλη, προτού δηλαδή ο σημερινός πρωθυπουργός διεκδικήσει την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας.

Από την εξόδιο ακολουθία απουσίαζε δικαιολογημένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που εκείνη την ώρα έφευγε από το Προεδρικό Μέγαρο για να μεταβεί στο Σαρμ ελ Σέιχ στο πλαίσιο της Διεθνούς Διάσκεψης Ειρήνης για την επόμενη ημέρα στη Γάζα.  

