Ο Μάριος Ηλιόπουλος απάντησε για τη φημολογούμενη κόντρα με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο (vid)

Το μεγάλο πάθος του Μάριου Ηλιόπουλου εκτός από την ΑΕΚ είναι ο μηχανοκίνητος αθλητισμός και συγκεκριμένα τα αυτοκίνητα, με τον μεγαλομέτοχο της Ένωσης να συμμετέχει εδώ και αρκετά χρόνια στις αναβάσεις του πανελλήνιου πρωταθλήματος και να κατακτά πάνω από 15 φορές τον τίτλο.

Κάτι τέτοιο συνέβη και στην ανάβαση Πορταριάς, όπου ο Ηλιόπουλος κατέκτησε την πρώτη θέση με μια τρομερή επίδοση στο δεύτερο σκέλος και έφτασε πολύ κοντά στο να καταρρίψει το ρεκόρ διαδρομής που κρατά από το 2022 ο Πασχάλης Χατζημάρκος.

Στο πλαίσιο της ανάβασης ο ιδιοκτήτης της Seajets, παραχώρησε μια συνέντευξη στο κανάλι του Βασίλη Σαριμπαλίδη στο Youtube και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο κόντρας με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

«Πέρυσι είχες πει ότι υπάρχει πιθανότητα να δούμε κοντρίτσα με DPG. Και ο κόσμος ζητάει κόντρα, θέλει ρε παιδί μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Σαρημπαλίδης, για να έρθει η απάντηση από τον Μάριο Ηλιόπουλο:

«Ρε παιδί μου, ασ’ το τώρα αυτό. Άλλο οι αγώνες και άλλο στην άσφαλτο”, απάντησε ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, ο οποίος συνέχισε λέγοντας: “ο νοών νοείτω”», τόνισε χαρακτηριστικά.