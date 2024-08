Ο Μπράιαν Φέρι κυκλοφορεί νέο τραγούδι ύστερα από 10 χρόνια και οι θαυμαστές ανυπομονούν

Η συλλογή του Μπράιαν Φέρι θα έχει τίτλο «Retrospective: Selected Recordings 1973-2023» και η ψηφιακή έκδοση θα περιλαμβάνει το νέο τραγούδι το οποίο είναι η πρώτη νέα μουσική κυκλοφορία του Μπράιαν Φέρι εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία.

Το 1970 άρχισε να φτιάχνει το ροκ συγκρότημα Roxy Music με μια ομάδα φίλων και γνωστών στο Λονδίνο και ανέλαβε τον ρόλο του τραγουδιστή και του κύριου τραγουδοποιού. Το δεύτερο άλμπουμ τους με τίτλο For Your Pleasure (1973) καλλιέργησε περισσότερο τη μοναδική ηχητική και οπτική εικόνα της μπάντας που καθιέρωσε τον Φέρι ως κορυφαίο πολιτιστικό σύμβολο την επόμενη δεκαετία. Ο αρχηγός των Roxy Music ξεκίνησε τη σόλο καριέρα του το 1973 με την κυκλοφορία του ντεμπούτου άλμπουμ του, «The Foolish Things». Μεταξύ πολλών άλλων, το άλμπουμ «Boys And Girls» του 1985 έφθασε στην κορυφή των charts.

Η συλλογή θα κυκλοφορήσει σε διάφορες εκδόσεις, από τις οποίες ξεχωρίζει η πολυτελής κασετίνα πέντε CD, συνοδευόμενη από ένα βιβλίο με σκληρό εξώφυλλο 100 σελίδων που περιέχει εκτενείς νέες σημειώσεις, φωτογραφίες και εικόνες που δημοσιεύονται πρώτη φορά. Επίσης μια νέα προσέγγιση του κλασικού «She Belongs To Me» του 1965 του Μπομπ Ντίλαν περιλαμβάνεται σε EP πέντε τραγουδιών, που είναι το πρώτο από τα τρία ψηφιακά EP που θα συνοδεύουν τη συλλογή.

Κάθε CD στο πολυτελές κουτί με τους πέντε δίσκους της συλλογής είναι αφιερωμένο σε μια διαφορετική πτυχή της καριέρας του Άγγλου τραγουδιστή-τραγουδοποιού και η συλλογή αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο μέσω της BMG.