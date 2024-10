Ο Νικόλας Φαραντούρης υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Την υποψηφιότητά του για τη θέση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, κατέθεσε ο Νικόλας Φαραντούρης.

Σε βίντεο στην πλατφόρμα Χ, αναφέρει:

«Ξεκινάμε. Με αίσθημα ευθύνης και πίστη στις αξίες και τις αρχές μας, καταθέτω την υποψηφιότητά μου για τη θέση του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.



Ο ΣΥΡΙΖΑ Μπροστά».

Ξεκινάμε. Με αίσθημα ευθύνης και πίστη στις αξίες και τις αρχές μας, καταθέτω την υποψηφιότητά μου για τη θέση του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.



Ο ΣΥΡΙΖΑ Μπροστά.#Syriza_Mprosta pic.twitter.com/q2LQneBjep — Νικόλας Φαραντούρης / Nikolas Farantouris (@NFarantouris) October 1, 2024

Ολόκληρη η δήλωση του ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται σήμερα να προχωρήσει μπροστά.

Η μεγάλη δημοκρατική-προοδευτική παράταξη έχει να ακολουθήσει ΜΟΝΟ ένα δρόμο: Μπροστά. Με τους πολίτες για τους πολίτες. Με όλους εσάς.



Μπροστά σημαίνει εργαζόμαστε σκληρά για τις αξίες & τα ιδανικά μας.

Μπροστά σημαίνει πείθουμε με πράξεις και φέρνουμε ξανά κοντά μας όσους πικράναμε.



Ανακτάμε τη δύναμη και την εξωστρέφεια ενός σύγχρονου Αριστερού, Πράσινου, Ευρωπαϊκού κόμματος.



Λειτουργούμε όλοι, η κορυφή και τα όργανα του κόμματος, με ενότητα, συντροφικότητα και αλληλεγγύη.



Αυτό απαιτεί η βάση μας.



Αυτό ζητά η κοινωνία.



Τον ΣΥΡΙΖΑ μπροστά.



Ο ΣΥΡΙΖΑ με το βλέμμα μπροστά, μπορεί να εγγυηθεί τη Δημοκρατία, την Κοινωνική Δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια στην εργασία και την κατάργηση των ανισοτήτων.



Πιστεύω στο κόμμα μας. Μα πάνω από όλα πιστεύω στην πατρίδα μου και στον λαό μας. Πιστεύω στη μεγάλη λαϊκή, ευρωπαϊκή παράταξη της προόδου. Στην Αριστερά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικής συνοχής, της ειρήνης, της προάσπισης των εθνικών συμφερόντων.



Σε μια Αριστερά αποτελεσματική, γεμάτη εξωστρέφεια και αυτοπεποίθηση. Αυτή

που κράτησε τη χώρα όρθια στις πιο σκοτεινές περιόδους.



Όλες και όλοι μαζί, εργαζόμενοι, μικρομεσαίοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, φοιτητές ,όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Να κάνουμε τα όνειρα πραγματικότητα. Να απελευθερώσουμε τη δημιουργικότητα των Ελλήνων, των φίλων και των μελών μας.



Να προχωρήσουμε στην περιφερειακή συγκρότηση και ολοκλήρωση του μετασχηματισμού του κόμματός μας σε μια μεγάλη δημοκρατική προοδευτική παράταξη από την Αριστερά ως το προοδευτικό κέντρο. Μια πατριωτική Αριστερά με αυτοπεποίθηση, εξωστρέφεια, πρωτοβουλίες, διεθνές κύρος και ευρωπαϊκή παρουσία στο κέντρο λήψης των αποφάσεων. Που θα εμπνέει σεβασμό στους αντιπάλους και ενθουσιασμό στους πολίτες.



Και έτσι να ηγηθούμε μιας νικηφόρου εκλογικής πορείας των προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων. Με τον ΣΥΡΙΖΑ μπροστά»



Ο ΣΥΡΙΖΑ μπροστά.



#Syriza_Mprosta

Ποιος είναι ο Νικόλας Φαραντούρης

Καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου και Δικαίου της Ενέργειας στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Στις εκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 εξελέγη Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 5ετή θητεία (2024-2029). Ανέλαβε μέλος των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Προϋπολογισμού (BUDG), Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων (ENVI) και στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων (AFCO), στην οποία και ορίστηκε Συντονιστής.



Κάτοχος της Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού, Ενέργειας και Μεταφορών και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομικά της Ενέργειας. Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο.



Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στο Δίκαιο της ΕΕ, του ανταγωνισμού και των διεθνών συναλλαγών. Διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης με υποτροφίες του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης στα Πανεπιστήμια του Ρότερνταμ, της Δρέσδης και στη Νομική Σχολή Αθηνών.



Ειδικεύεται σε θέματα ευρωπαϊκού δικαίου και ευρωπαϊκών πολιτικών, ανταγωνισμού, ελευθέρωσης αγορών, ενέργειας και μεταφορών, προστασίας του περιβάλλοντος και διεθνούς οικονομικού δικαίου. Έχει δημοσιεύσει 11 μονογραφίες, βιβλία και επιμέλειες επιστημονικών τόμων και περισσότερα από 50 άρθρα και μελέτες σε διεθνή περιοδικά και σειρές όπως: European Papers, European Competition Law Review (ECLR), Revue du Marché Commun et de l’ Union européenne (RMCUE), Revue de l’ Energie, Journal of International and Comparative Environmental Law, Revue des Affaires Européennes (RAE), European State Aid Law Quarterly (EStAL) κ.α.

Ο Νικόλας Ε. Φαραντούρης έχει εργαστεί ως δικηγόρος στη διεθνή δικηγορική εταιρεία Norton Rose στο Λονδίνο, τις Βρυξέλλες και την Αθήνα σε υποθέσεις ευρωπαϊκού δικαίου, δικαίου του ανταγωνισμού, τραπεζικού δικαίου, μεταφορών και ενέργειας, ενώπιον διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Έχει διατελέσει μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, νομικός σύμβουλος και εκπρόσωπος της Ελλάδος σε Ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς (UNCITRAL, IMO κ.α.), μέλος Δ.Σ., Νομικός Σύμβουλος και Πρόεδρος (υπηρεσιακός) της ΔΕΠΑ A.E., διαιτητής στον μόνιμο κατάλογο διαιτητών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Γενικός Γραμματέας του Κέντρου Αριστείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ιδρυτικό μέλος και μέλος Δ.Σ. της Ελληνικής Ένωσης Δικαίου της Ενέργειας μέλος Δ.Σ. και Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Πανεπιστημιακών Ευρωπαϊκών Σπουδών (ECSA Greece). Το 2014 οργάνωσε και διηύθυνε το πρώτο και το πλέον δημοφιλές διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ελλάδα αφιερωμένο στην Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομικά της Ενέργειας, στο Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Το 2016-2019 διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής ένωσης ενεργειακών εταιρειών EUROGAS. Είναι Μέλος της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών.