Ο Ντεπ σκηνοθετεί Πατσίνο και Γκρέιχαμ σε νέα ταινία - Πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν

Το δεύτερο σκηνοθετικό εγχείρημα του Τζόνι Ντεπ, η ταινία «Modi - Three Days on the Wing of Madness» με πρωταγωνιστές τους Αλ Πατσίνο και Στίβεν Γκρέιχαμ θα κάνει πρεμιέρα, εκτός συναγωνισμού, στο φετινό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν.

Η ταινία ακολουθεί τον Ιταλό καλλιτέχνη Αμεντέο Μοντιλιάνι τον οποίο υποδύεται ο Ρικάρντο Σκαρμάτσιο μέσα από μία σειρά χαοτικών γεγονότων τα οποία διαδραματίζονται σε διάστημα 72 ωρών στους δρόμους του Παρισιού κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «καθώς καταδιώκεται από την αστυνομία, η επιθυμία του Μόντι να εγκαταλείψει την καριέρα του και να φύγει από την πόλη απορρίπτεται από τους συναδέλφους του και καλλιτέχνες Maurice Utrillo, Chaim Soutine καθώς και από τη μούσα του Beatrice Hastings. Ο Μόντι ζητά συμβουλές από τον έμπορο τέχνης και φίλο του, Leopold Zborowski, ωστόσο μετά από μια νύχτα παραισθήσεων, το χάος στο μυαλό του κορυφώνεται όταν συναντά τον Αμερικανό συλλέκτη Maurice Gangnat, ο οποίος έχει τη δύναμη να αλλάξει τη ζωή του».

Η Γαλλίδα ηθοποιός Αντόνια Ντεσπλά (Antonia Desplat) συμπληρώνει το καστ που αποτελείται επίσης από τους Μπρούνο Γκουέρι (Bruno Gouery), Ράιαν ΜακΠάρλαντ (Ryan McParland), Λουίζα Ρανιέρι (Luisa Ranieri), και Σάλι Φίλιπς (Sally Phillips).

Η φιλόδοξη ταινία σηματοδοτεί την επιστροφή του Ντεπ στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν, όπου το 2021 είχε τιμηθεί για το σύνολο της καριέρας του με το βραβείο Donostia.

«Το «Modi» αποτελεί απόδειξη του συνεργατικού πνεύματος στον ανεξάρτητο κινηματογράφο και είμαι ενθουσιασμένος που θα παρουσιάσω αυτή τη μοναδική και συναρπαστική ιστορία στον κόσμο» είχε δηλώσει στο παρελθόν ο Ντεπ.

Το 72ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν θα ξεκινήσει στις 20 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 28 του ίδιου μήνα.